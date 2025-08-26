Apple confirma la fecha de lanzamiento de su iPhone 17

Apple confirmó que su evento de presentación de productos 2025 será el 9 de septiembre, en su sede de Apple Park, en Cupertino (California, Estados Unidos), donde se espera el debut de la serie iPhone 17.

El gigante tecnológico envió invitaciones a medios de comunicación este martes, confirmando el evento bajo el lema «Awe dropping».

La presentación del esperado iPhone 17

El evento de presentación comenzará a las 10h00 (hora local) y se transmitirá en vivo a través del sitio web oficial de la compañía. Este formato híbrido permite el seguimiento remoto, como se ha realizado en eventos previos desde 2020.

La serie iPhone 17 se anticipa como el foco principal, con filtraciones que mencionan cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

El iPhone 17 Air, que reemplazaría al modelo Plus, se describe como el más delgado hasta la fecha. Este tendría un grosor inferior a 6 mm y una pantalla de aproximadamente 6.6 pulgadas, según reportes de analistas como Ming-Chi Kuo.

Expectativa por el evento de Apple

Apple ha mantenido su patrón de lanzar iPhones en septiembre durante más de una década, con el 2025 alineándose en la segunda semana del mes.

Preórdenes se esperan para el 12 de septiembre, y la disponibilidad en tiendas para el 19 de septiembre, basado en el cronograma histórico de la compañía.

Además del iPhone 17, se prevé la introducción de actualizaciones en otros productos. La línea incluiría el Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y posiblemente el Apple Watch SE 3, con mejoras en pantallas y chips. También podrían anunciarse AirPods Pro 3 con monitoreo de frecuencia cardíaca y un nuevo Apple TV 4K.

El iPhone 17 estándar podría incorporar una pantalla de 6.3 pulgadas con tecnología ProMotion de 120 Hz, extendiendo esta característica a todos los modelos. Mientras que los Pro tendrían un arreglo de cámaras horizontal en forma de píldora y un chip A19 Pro.

Contexto histórico del iPhone

El iPhone, lanzado por Apple el 29 de junio de 2007, es uno de los teléfonos inteligentes más populares y vendidos del mundo.

De hecho, los eventos de presentación de Apple generan gran expectativa a nivel mundial, con compradores haciendo filas durante horas para ser los primeros en adquirir los nuevos productos.

En 2024, el evento presentó la serie iPhone 16, generando ingresos superiores a 200 mil millones de dólares en el trimestre posterior. Mientras que se estima que la compañía ha vendido más de 2 mil millones de unidades globalmente.

En este 2025, eliminación del iPhone Plus en favor del Air responde a ventas bajas del modelo anterior, que representó menos del 10% de las unidades vendidas en 2024.