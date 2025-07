Antonio Valencia presenció escena de intento de suicidio: «Gracias a Dios me reconoció e intenté darle unas palabras de motivación»

El exfutbolista de la Selección de Ecuador y el Manchester United inglés, Antonio Valencia, presenció una escena de intento de suicidio. El triste momento sucedió la noche de este lunes 28 de julio, en Quito. El ‘Toño’ compartió la experiencia que le dejó este hecho a través de su cuenta en la red social Instagram.

«Anoche tuve una experiencia no tan agradable, un chico quería quitarse la vida de este puente y era muy joven», empezó contando Valencia. Alguien que lo acompañaba lo grabó acercándose a la escena donde se encontraban policías que había logrado persuadir al joven para que no tome la fatal decisión.

Valencia aportó a que desista

Aunque no fue Antonio Valencia quien le salvó la vida, el exjugador tricolor cumplió un rol de apoyo para la persona. «Me bajé del vehículo y me acerqué a él. Yo no lo salvé, pero sí intenté hablar con él», contó la exgloria de La ‘Tri’.

La presencia de Valencia también sirvió para que la víctima pueda controlarse y escuchar una voz de apoyo que hiciera desistir de la fatal decisión. «Gracias a Dios me reconoció e intenté darle unas palabras de motivación, fue muy duro. Gracias a Dios llegaron sus familiares y decidió no quitarse la vida», relató el exfutbolista.

Un llamado al cuidado de la salud mental

Una vez controlado el intento de suicidio el joven se marchó con sus familiares, pero esto dejó una reflexión en Antonio Valencia y es la importancia del cuidado de la salud mental de las personas. «Cuidemos de nosotros mismos por favor, nuestra mente, nuestros corazones, la salud mental es muy importante, cuidemos de todo esto por favor. La vida es muy frágil», comentó.

La acción de Valencia tuvo reconocimiento. Miles de likes y cientos de comentarios se dieron al pie de la publicación. El centrocampista del Fulham, Andreas Pereira le comentó diciendo: «grande, hermano, siempre intentando ayudar a los otros. Grande, hermano». Personajes reconocidos de Ecuador como el agente de futbolistas Gonzalo ‘Chalo’ Vargas, la periodista Ale Boada y Segio El Heladero, aplaudieron la acción de Valencia.