Antonela Roccuzzo quiere que sus hijos sepan «que no somos más que nadie»

Lionel Messi es sin duda uno de los futbolistas más queridos del mundo, siendo considerado el mejor. Sin embargo, poco se sabe de la mujer que está detrás de él, Antonela Roccuzzo, quien durante años ha cumplido con un silencioso rol de esposa y madre.

Es así que por primera vez, la argentina abrió su corazón con la revista Vogue, de la cual es portada en su edición de junio, para hablar sobre su vida en familia y la crianza de los pequeños Thiago, Mateo y Ciro, de 12, 9 y 7 años, respectivamente.

Antonela Roccuzzo quiere inculcar valores a sus hijos

En entrevista con la famosa revista, Antonela aseguró que quiere que sus hijos crezcan con buenos valores y sin aires de falsa grandeza, pese a la vida de lujos que pueden llevar. “Quiero que mis hijos tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas. Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, dijo.

Además, consideró fundamental que se sientan “chicos como los demás” y se mostró agradecida de que tienen “muchos primos”. “Para mí lo importante es que ellos entiendan que tienen que respetar a todo el mundo. El respeto es lo más importante. Es real que tengo tres nenes, pero creo que hay que hablar, en casa charlamos mucho, para mí la comunicación es importantísima. Hablar acerca de las redes sociales, estar en el día a día de ellos, saber qué les pasa”, concluyó.

Extraña su natal Argentina

Antonela añadió que su día a día lo viven lejos de los reflectores. “Para nosotros es clave que las tardes sean de los nenes. Nos organizamos todo a la mañana para las tardes, poder dedicarles a ellos. Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos”, expresó.

Además, indicó que no se olvidan de su país de origen. “Nunca dejamos de tener nuestras raíces muy adentro. El asado con la familia es de lo que más extraño. Desde siempre y hasta el día de hoy”, manifestó. En esta línea, la rosarina celebró la incorporación de su marido al Inter Miami, ya que les permite regresar a su ciudad natal con mayor frecuencia: “Cada vez que podemos nos vamos a Rosario, no soltamos”, dijo.

Antonela Roccuzzo es ahora protagonista

Antonela habló también de cómo ha ido emprendiendo sus propios proyectos, cuando antes su único papel se centrada en Leo y en sus retoños. “Quizás sí me siento más libre. Yo estaba en el rol de acompañar porque también mis hijos eran chiquitos (…). Mis hijos que eran chiquitos y mi prioridad era estar con ellos en casa. Ahora están más grandes, no tengo tanta culpa y me dan más ganas de hacer cosas nuevas. Me siento más libre y con más ganas de aprovechar las oportunidades que van surgiendo”, confesó.