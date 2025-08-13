Alianza Lima recibe a Universidad Católica en los octavos de la Copa Sudamericana

Alianza Lima, con los ecuatorianos Fernando Gaibor y Eryc Castillo, enfrenta este miércoles 13 de agosto a Universidad Católica en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima a las 19h30, por la ida de los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana, buscando una ventaja para la vuelta.

Duelo inédito en Matute

Los blanquiazules, dirigidos por Néstor Gorosito, llegan tras eliminar a Gremio en los playoffs con un global de 3-1, mientras que los ecuatorianos, liderados por Diego Martínez, avanzaron como primeros de su grupo con cuatro victorias y dos empates. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con capacidad para 33,000 espectadores.

Alianza Lima cuenta con el regreso de jugadores clave. Paolo Guerrero, Sergio Peña, Guillermo Enrique, Eryc Castillo, y Pablo Ceppelini están disponibles. Ceppelini, sancionado por la CONMEBOL tras un incidente en la Copa Libertadores, vuelve tras cumplir cuatro meses de suspensión. Sin embargo, el equipo no podrá contar con Carlos Zambrano, expulsado ante Gremio, ni con Piero Cari y Pablo Lavandeira, ambos lesionados.

Eryc Castillo, extremo ecuatoriano de 30 años, es duda hasta última hora. Tras perderse tres partidos por un esguince en el tobillo izquierdo, está en la recta final de su recuperación. Su participación dependerá de la evaluación médica y la decisión de Gorosito. Castillo destacó en los playoffs de la Sudamericana y en la fase de grupos de la Libertadores, con un gol ante Gremio.

Rendimiento reciente de ambos equipos

Alianza Lima llega con un desempeño irregular en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Su último partido fue una victoria por 1-0 ante Ayacucho FC el 9 de agosto, tras un empate 0-0 con Sporting Cristal. En el ámbito internacional, los blanquiazules han disputado 14 partidos en 2025, con cuatro victorias en casa.

La posible alineación incluye a Guillermo Viscarra; Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Guillermo Enrique; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo, y Paolo Guerrero.

Rendimiento de la Católica

Universidad Católica, por su parte, empató 1-1 ante Orense el 8 de agosto en la jornada 34 de la LigaPro, sumando 35 puntos y ubicándose en el octavo lugar. Byron Palacios, con seis goles en los últimos seis partidos, incluido un hat-trick ante Macará el 27 de julio, lidera el ataque. También marcó contra Cerro Largo en la Sudamericana.

La alineación probable es Johan Lara; Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue; Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó; José Fajardo, y Byron Palacios.

Claves del partido para Católica

Eryc Castillo y Fernando Gaibor, los ecuatorianos de Alianza Lima, serán fundamentales. Gaibor, mediocampista, aporta control y creatividad, con una asistencia en los playoffs. Castillo, si juega, buscará desequilibrar por las bandas. En Universidad Católica, Palacios es la principal amenaza ofensiva, con 15 goles en la LigaPro 2025. El partido de vuelta se jugará el 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, a las 19h30, definiendo al clasificado a cuartos de final.

CONMEBOL Sudamericana 2025

La CONMEBOL Sudamericana 2025 reúne a 44 equipos, con ocho clasificados a octavos de final desde la fase de grupos y seis desde los playoffs. Alianza Lima busca superar su mejor actuación en el torneo, alcanzando los cuartos de final en 2010. Universidad Católica, invicta en la fase de grupos, apunta a su primera clasificación a cuartos. Otros enfrentamientos de octavos incluyen Independiente del Valle vs. Mushuc Runa y América de Cali vs. Fluminense, según CONMEBOL.