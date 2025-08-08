COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Sociedad

Alcalde de Nueva York conmemora con migrantes ecuatorianos el Primer Grito de Independencia

El alcalde Eric Adams participó en un homenaje a la comunidad ecuatoriana en Nueva York, izando la bandera nacional previo al 10 de Agosto.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Así celebró Nueva York el Día de Ecuador con su comunidad migrante
Así celebró Nueva York el Día de Ecuador con su comunidad migrante
Así celebró Nueva York el Día de Ecuador con su comunidad migrante
Así celebró Nueva York el Día de Ecuador con su comunidad migrante

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

El alcalde de Nueva York, Eric Leroy Adams, encabezó este jueves un acto con la comunidad migrante ecuatoriana en Bowling Green, donde izó la bandera del Ecuador y destacó las contribuciones de sus ciudadanos a la ciudad, en el marco de las celebraciones previas al Primer Grito de Independencia, que se conmemora cada 10 de agosto.

Reconocimiento a la comunidad ecuatoriana en Nueva York

En su intervención, Adams resaltó la presencia e impacto de los ecuatorianos en Nueva York, afirmando que “con el paso de los años, los ecuatorianos se han establecido en nuestros barrios, han abierto negocios y han hecho que nuestra ciudad sea aún más maravillosamente diversa”.

El alcalde también agradeció el papel que la comunidad desempeña en el desarrollo económico y social, indicando que “siempre tendrán un lugar en la mesa de nuestro gobierno”.

Durante el evento, el funcionario neoyorquino recordó su visita a Ecuador y el contacto que tuvo con su gente: “Vi el arduo trabajo, la energía y el espíritu del pueblo, y la comunidad ecuatoriana, lo que ustedes representan…”.

Ceremonia en un sitio histórico

El encuentro tuvo lugar en Bowling Green, espacio histórico situado en el extremo sur de Manhattan, reconocido por su cercanía al Museo Nacional del Indio Americano y por ser escenario de actos cívicos y culturales.

En la ceremonia se izó la bandera tricolor del Ecuador, un gesto que, según Adams, simboliza el respeto y reconocimiento hacia las comunidades que conforman el mosaico cultural de la ciudad.

Representantes de organizaciones ecuatorianas, líderes comunitarios y residentes participaron en el acto, que formó parte de las celebraciones oficiales previas al aniversario del Primer Grito de Independencia de 1809.

Compromiso con los migrantes

Eric Adams reafirmó su compromiso de trabajar con las comunidades migrantes y de garantizar que tengan acceso a oportunidades y representación en las decisiones de la ciudad.

El alcalde subrayó que la diversidad cultural es una de las principales fortalezas de Nueva York y que la integración de los migrantes es esencial para mantener el dinamismo económico y social.

La comunidad ecuatoriana es una de las más numerosas de origen latinoamericano en Nueva York, con una presencia significativa en barrios como Queens, Brooklyn y el Bronx, donde han establecido negocios, centros culturales y redes de apoyo mutuo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcos Rojo rescinde su contrato con Boca Juniors y busca nuevo club

La UEFA multa a los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Robert Lewandowski por infringir el protocolo antidopaje

«La crisis ocurre porque intentan privatizar el IESS», afirma Ramiro Beltrán, integrante del Frente de Defensa de la Seguridad Social

En Japón miles desaparecen voluntariamente cada año para comenzar una nueva vida

Manteca de cerdo: beneficios, riesgos y realidades nutricionales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcos Rojo rescinde su contrato con Boca Juniors y busca nuevo club

La UEFA multa a los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Robert Lewandowski por infringir el protocolo antidopaje

«La crisis ocurre porque intentan privatizar el IESS», afirma Ramiro Beltrán, integrante del Frente de Defensa de la Seguridad Social

En Japón miles desaparecen voluntariamente cada año para comenzar una nueva vida

Manteca de cerdo: beneficios, riesgos y realidades nutricionales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcos Rojo rescinde su contrato con Boca Juniors y busca nuevo club

La UEFA multa a los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal y Robert Lewandowski por infringir el protocolo antidopaje

«La crisis ocurre porque intentan privatizar el IESS», afirma Ramiro Beltrán, integrante del Frente de Defensa de la Seguridad Social

En Japón miles desaparecen voluntariamente cada año para comenzar una nueva vida

Manteca de cerdo: beneficios, riesgos y realidades nutricionales

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO