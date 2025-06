Alarma entre fans de Justin Bieber por las publicaciones sobre su bienestar

Justin Bieber, de 31 años, respondió a las crecientes preocupaciones de sus seguidores tras publicar mensajes crípticos en redes sociales que han generado inquietud sobre su bienestar. La controversia comenzó el 21 de mayo, cuando una cuenta de memes compartió un mensaje de texto de alguien identificado como “Abuelo,” quien expresó estar “preocupado por Justin Bieber.” El cantante reaccionó el lunes 9 de junio del 2025 con un comentario en Instagram: “Preocúpate por ti mismo, abuelo,” desatando reacciones divididas entre sus fans.

La polémica se intensificó con publicaciones recientes del artista canadiense. El sábado, Bieber compartió selfies frente al espejo en Instagram con el mensaje: “Podrías señalar mis defectos, o podrías reconocer los tuyos, pequeña perr*.” El domingo, subió dos selfies borrosas en blanco y negro, acompañadas de la frase: “Estoy cansado de las relaciones transaccionales. Si tengo que hacer algo para ser amado, eso no es amor.” Estas publicaciones, cargadas de reflexiones personales, generaron respuestas de preocupación entre los fans, con comentarios como “Cariño, por favor busca ayuda” y “Es triste verlo sufrir.”

Los problemas de salud mental de Justin Bieber

Las inquietudes sobre Bieber no son nuevas. En febrero, su comportamiento errático en un evento pop-up de Rhode, la marca de su esposa Hailey Bieber, desató rumores sobre su salud mental y posible consumo de drogas. Aunque su representante negó estas especulaciones, calificándolas de “difamatorias” en un comunicado a The Hollywood Reporter en abril, Bieber ha compartido imágenes en redes sociales fumando marihuana, avivando el debate. Un excolaborador del cantante expresó a dicho medio: “Está perdido. No hay nadie protegiéndolo porque nadie se atreve a decirle que no.”

El 3 de junio, Bieber publicó un mensaje reflexionando sobre la lealtad, calificándola como una “obligación” que no refleja amor verdadero. “El amor no es un deber, es un deleite,” escribió, añadiendo que la lealtad puede ser manipuladora. Ese mismo día, compartió una imagen de una videollamada con Hailey, afirmando: “Ese es un hombre que AMA a su esposa.” Sin embargo, días antes, el cantante admitió haber minimizado a Hailey al decirle que “nunca sería portada de Vogue,” un comentario que opacó su felicitación por su aparición en la revista. Hailey no ha hecho declaraciones públicas sobre estas publicaciones.

Una carrera que ha ido en descenso

El historial de Justin Bieber incluye altibajos públicos. Desde su ascenso a la fama en 2009, ha enfrentado escrutinios por su salud mental y comportamiento. Se incluye un arresto en 2014 y diagnósticos de depresión en 2020, según entrevistas previas con Billboard. En 2022, el cantante reveló padecer el síndrome de Ramsay Hunt, afectando su movilidad facial, lo que lo obligó a cancelar shows. Según Forbes, su fortuna asciende a 300 millones de dólares, pero su reciente actividad en redes sugiere que enfrenta desafíos personales.

La reacción de los fans refleja la lealtad de su base, con millones de seguidores en Instagram (más de 300 millones, según datos de la plataforma). Mientras algunos lo apoyan con mensajes como “DÍSELO REY,” otros expresan preocupación genuina, pidiendo que reciba ayuda. La falta de comentarios de Hailey y el silencio de HYBE, su agencia asociada, mantienen la incertidumbre sobre el estado del cantante.