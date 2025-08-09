COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Espectáculos
Cine

Al Pacino protagoniza filme sobre uno de los exorcismos más documentados del siglo XX

El filme narra el caso de Emma Schmidt, también conocida como Anna Ecklund, cuyo proceso en 1928 fue objeto de debate religioso, médico y social.
Noemí Moreira

Redacción ED.

La película Exorcismo: El Ritual, protagonizada por Al Pacino y Dan Stevens, se estrenó en Ecuador el 7 de agosto de 2025, recreando uno de los exorcismos más documentados y reconocidos por la Iglesia Católica en el siglo XX. El filme narra el caso de Emma Schmidt, también conocida como Anna Ecklund, cuyo proceso en 1928 fue objeto de debate religioso, médico y social.

La mujer detrás del expediente eclesiástico

El caso de Emma Schmidt quedó registrado en documentos eclesiásticos y fue divulgado en 1935 en el folleto ¡Aléjate, Satanás!, considerado uno de los textos más relevantes sobre exorcismo del siglo pasado.

Schmidt, nacida en Estados Unidos, comenzó a manifestar síntomas extraños a los 14 años, entre ellos rechazo a objetos religiosos, alteraciones de comportamiento y afirmaciones de escuchar voces. Médicos de la época no lograron encontrar una causa física o psicológica concluyente.

La interpretación cinematográfica

En la película, la actriz Abigail Cowen interpreta a Schmidt, mientras que Al Pacino da vida al sacerdote Theophilus Riesinger, quien lideró el exorcismo. Dan Stevens encarna al padre Joseph Steiger, testigo del proceso.

La intervención, realizada en un convento de Iowa, se extendió por 23 días, entre agosto y diciembre de 1928. El ritual buscó expulsar a cuatro entidades que, según Riesinger, poseían a la mujer: Judas Iscariote, Belcebú, su tía Mina y su padre.

Detalles del proceso

Durante las sesiones, Schmidt habría mostrado fuerza física desproporcionada, hablado en idiomas desconocidos y demostrado conocimientos teológicos que nunca había estudiado. Según Carl Vogl, autor del relato original, la mujer llegó a levitar y aferrarse a las paredes, pese a estar atada a una cama de hierro.

Al finalizar el exorcismo, Schmidt mostró señales de alivio, aunque, según los informes, continuó experimentando manifestaciones intermitentes hasta su muerte.

Interpretaciones y controversia

El caso de Schmidt ha sido revisado desde múltiples perspectivas. Algunos investigadores médicos y psiquiátricos sugieren que pudo tratarse de consecuencias de traumas y abusos familiares. La tía Mina, mencionada como una de las entidades, habría practicado rituales ocultistas y sido cómplice de los abusos perpetrados por el padre de la víctima.

El director y guionista David Midell explicó que la película aborda ambas miradas. “Quienes tienen una formación religiosa ven una lucha espiritual por el alma,}. Mientras que quienes poseen una visión científica ven a una persona que necesita ayuda psiquiátrica”, afirmó en las notas de producción.

Un estreno con expectativas

Exorcismo: El Ritual busca atraer tanto a seguidores del cine de terror como a interesados en historias basadas en hechos reales. La combinación de un elenco reconocido y un caso documentado históricamente genera expectativa en la cartelera nacional.

