Al menos dos muertos por la explosión de un coche bomba junto a una base militar en Cali, Colombia

Al menos dos personas murieron por un atentado con explosivos perpetrado este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el oeste de Colombia.

El hecho fue confirmado por el presidente Gustavo Petro, quien identificó a los fallecidos como civiles.

Señalan a disidencias de las FARC por ataque con coche bomba

El atentado tuvo lugar junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en torno a las 14h50 (hora local). La Fuerza Aeroespacial colombiana informó en redes sociales de la explosión de un coche bomba y de la apertura de una investigación para establecer la autoría del ataque.

Petro atribuyó el ataque a las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC, señalando que es una «reacción terrorista» a las derrotas infligidas a la columna Carlos Patiño.

«El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico», lamentó el mandatario. Además, prometió perseguir a estos grupos como «organizaciones terroristas».

Personas heridas y consternación

De acuerdo a medios colombianos, varios transeúntes y motociclistas que se encontraban cerca del coche bomba que explotó resultaron heridos. También se registraron varios vehículos dañados

Al momento, no se conoce un balance oficial del número de heridos. Se espera que las autoridades se pronuncien en las próximas horas.

El hecho causó conmoción en Cali y toda Colombia, que en su memoria reciente aún guarda los atentados cometido en la época más dura del narcotráfico, liderado por el extinto Pablo Escobar.

Otro ataque previo al coche bomba

Previo al ataque en Cali, helicóptero de la Policía de Colombia fue derribado en una zona rural de Antioquia, tras ser atacado con un dron. El hecho deja al menos un técnico muerto y dos uniformados heridos.

El incidente ocurrió mientras la aeronave brindaba seguridad a operaciones de erradicación manual de cultivos de coca en la vereda Los Toros. Según Petro, el ataque sería una represalia del Clan del Golfo tras la incautación de 1,5 toneladas de cocaína.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que el helicóptero realizaba labores de apoyo a uniformados en la zona, donde operan grupos armados como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Las autoridades activaron la red hospitalaria para atender a los heridos, aunque el número exacto de víctimas aún no está confirmado debido a la dificultad de acceso al área.

El impacto de la aeronave obligó a un aterrizaje de emergencia. “Fue atacado, no sabemos con qué, pero sí aterrizó de emergencia”, indicó una fuente anónima de la Policía.

El ataque se registró en un contexto de alta tensión en Amalfi, una región afectada por la presencia de grupos armados ilegales.