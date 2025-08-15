Agentes de tránsito de Manta están en una lista de amenazas que coincide con algunos crímenes, dijo la Policía

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, se vio sacudida por la violencia el 14 de agosto de 2025. Esto cuando dos agentes de la Agencia Municipal de Tránsito fueron asesinados en menos de cinco horas.

Las víctimas

David Isaac Velasco Yánez fue interceptado alrededor de las 06:00 en el barrio Costa Azul mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Los atacantes, a bordo de una camioneta, dispararon al menos 10 veces contra el vehículo celeste en el que viajaba, dejándolo sin vida. Cerca de la escena, la Policía encontró un automóvil en llamas, presuntamente utilizado por los sicarios para huir.

Horas después, a las 11:00, Reinaldo Xavier Morán Suárez fue baleado en el sector comercial de Nuevo Tarqui de Manta mientras cumplía con sus labores de control vial. Los agresores, también en una camioneta, ejecutaron el ataque con precisión y huyeron, dejando tras de sí una escena de caos.

Una Lista Mortal circula en Manta

El jefe de la Policía del Distrito Manta, Jaime Salgado, confirmó que ambos agentes figuraban en una lista de amenazados que circula entre los agentes de tránsito y que ha sido socializada por las autoridades. “Son hechos totalmente selectivos. Un ajuste de cuentas. Lamentablemente, existe una lista, que coincide con los últimos ataques registrados”, afirmó Salgado en la escena del crimen de Morán.

La Policía ha instado a los agentes a tomar medidas de seguridad, como evitar rutinas predecibles y extremar precauciones. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre los autores de las amenazas ni los motivos detrás de los ataques, para no comprometer las investigaciones en curso.

Desde 2022, Manta ha registrado 12 asesinatos de agentes de tránsito, según datos confirmados por la Policía Nacional. El primer caso documentado es el de Hugo Samuel Mendoza Rezabala, presidente de la Asociación de Agentes de Tránsito, asesinado el 22 de junio de 2022 mientras jugaba fútbol en el barrio La Pradera. Desde entonces, la violencia contra estos funcionarios ha escalado, con un patrón que apunta a retaliaciones vinculadas al crimen organizado.

Ataques Previos y Sobrevivientes en Manta

Un caso reciente que subraya la gravedad de la situación ocurrió el 1 de agosto de 2025. El agente Andy V., de 28 años, sobrevivió a un tercer atentado en el barrio El Porvenir. Según el reporte policial, a Andy lo atacaron sicarios en motocicleta que dispararon contra él, hiriéndolo con un roce de bala en la pantorrilla derecha.

Este agente, cuya identidad completa se mantiene reservada por motivos de seguridad, ya había escapado de dos intentos previos de asesinato en Manta, lo que evidencia la persistencia de los atacantes.

Señalamientos

La Policía ha señalado que los agentes asesinados, como Andrés Moreira Cedeño, muerto en 2023, tenían señalamientos de corrupción, incluyendo vínculos con dinero ilícito. En el caso de Moreira, se encontraron 120.000 dólares en efectivo y armas en su vivienda, lo que alimentó hipótesis sobre posibles conexiones con grupos narcotraficantes de Manta.

Sin embargo, las autoridades enfatizan que no todos los agentes están involucrados en actividades ilícitas. Los asesinatos podrían responder a venganzas de bandas como Los Choneros o Los Lobos, que operan en Manabí.

