Agente de tránsito fue asesinado de varios disparos en Manta tras un violento ataque

Un agente de tránsito identificado como David Isaac Yánez Velasco, de 27 años, resultó asesinado de varios disparos la mañana de este jueves 14 de agosto. El hecho se registró en la ciudadela Costa Azul de Manta, provincia de Manabí. Todo se dio cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaba la víctima, le cerraron el paso y le dispararon en múltiples ocasiones.

Los atacantes huyeron a bordo de una camioneta doble cabina, dejando el cuerpo del agente dentro del vehículo. El crimen, registrado alrededor de las 06h20, generó conmoción en el sector. A pocos kilómetros del lugar, se reportó una camioneta doble cabina de color vino incendiada, lo que las autoridades investigan como posible evidencia relacionada con el caso.

Cuerpo del agente de tránsito quedó dentro del vehículo

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio del asesinato para recabar indicios e iniciar las investigaciones correspondientes. Este nuevo hecho eleva a 301 las muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va de 2025, según datos oficiales. En 2024, la misma zona registró 331 casos, lo que refleja una persistente ola de violencia en la región. Las autoridades aún no han establecido el móvil del crimen ni identificado a los responsables.

En los últimos años se han registrado más de diez asesinatos de agentes de tránsito de la ciudad de Manta. Varios funcionarios y exfuncionarios de dicha institución también han sido víctimas de atentados mortales. Dicha institución se encuentra intervenida por la Policía Nacional y el Gobierno Nacional por supuestos actos de corrupción.

Aumento de la violencia y las muertes en Manta

La ciudad de Manta ha sido escenario de varios incidentes violentos en los últimos años, vinculados principalmente al crimen organizado y disputas entre bandas. Este contexto ha generado preocupación entre los habitantes, quienes demandan mayor presencia policial y medidas efectivas para frenar la inseguridad. La Policía Nacional ha reforzado los operativos y coordina con otras instituciones para esclarecer el caso.

Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado detenciones relacionadas con el asesinato del agente de tránsito David Yánez Velasco. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que proporcione cualquier información que pueda contribuir a la investigación. Este crimen se suma a la creciente estadística de violencia en Manabí, una provincia que enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad. (17)