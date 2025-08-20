Adolescente de 17 años desaparece en Santa Rosa: Autoridades activan búsqueda urgente

Maibely Nahomy Enríquez Japón, una adolescente de 17 años, fue reportada como desaparecida el martes 19 de agosto de 2025 en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, Ecuador. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED) mantiene activa su búsqueda, con apoyo de familiares y agentes especializados.

Desaparición registrada en inmediaciones del Colegio Jambelí, en Santa Rosa

La joven fue vista por última vez en el sector del barrio 10 de Agosto, específicamente en los alrededores del Colegio Jambelí, según informaron sus familiares a las autoridades. Desde entonces, se han desplegado operativos de rastreo, verificación de testimonios y análisis de cámaras de seguridad, aunque hasta el momento no se ha logrado ubicar su paradero.

Maibely es descrita como una adolescente de tez blanca, cabello negro lacio, contextura delgada, y una estatura aproximada de 1.70 metros. Su familia ha expresado su preocupación por el bienestar de la menor e hizo un llamado público a colaborar con cualquier dato que pueda ayudar en la investigación.

Acciones de búsqueda por parte de la DINASED

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la DINASED, ha activado los protocolos establecidos en casos de desapariciones de menores de edad, considerados de alta prioridad. Se ha difundido la fotografía de la joven en redes sociales y medios de comunicación de Santa Rosa, como parte de la campaña de ubicación.

Las autoridades piden a la ciudadanía no difundir rumores ni información sin confirmar, y canalizar toda pista de manera oficial a los números habilitados. En este tipo de casos, las primeras 72 horas son clave para una localización efectiva, según fuentes policiales.

Canales de contacto para aportar información

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Maibely Nahomy Enríquez Japón puede comunicarse de manera URGENTE con la Policía Nacional a través de los siguientes medios oficiales:

DINASED – Contacto directo: 0995227365

0995227365 Línea Nacional Confidencial: 1800 DELITO (335486)

Se garantiza absoluta reserva sobre la identidad de quienes proporcionen datos útiles. La colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de situaciones, advierte la policía.

Autoridades la buscan en Santa Rosa y alrededores

En sus comunicados, la Policía Nacional recuerda a la ciudadanía algunas pautas importantes en casos de desapariciones:

Denunciar de inmediato ante la autoridad competente.

No esperar 24 horas: la ley ecuatoriana permite actuar desde el primer momento.

Informar a familiares, docentes o vecinos si se sospecha que alguien está en riesgo.

Compartir únicamente información verificada y evitar especulaciones en redes sociales.

La desaparición de Maibely Enríquez se suma a otros casos similares registrados en el país, lo que refuerza el llamado a reforzar la seguridad escolar y comunitaria, así como a prestar atención a señales de alerta en adolescentes.

La Policía reitera que cada minuto cuenta en una investigación de este tipo y que no cesarán las labores hasta dar con la ubicación de la joven. (12)