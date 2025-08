¡Adiós a Carrie Bradshaw! La tercera temporada de ‘And Just Like That’ será la última

La tercera temporada de ‘And Just Like That’, secuela de la icónica ‘Sex and the City’, será la última y marcará el final de la historia de Carrie Bradshaw iniciada en 1998.

La noticia llegó por parte de Sarah Jessica Parker, protagonista y productora de la serie; y Michael Patrick King, su creador. Se trata de la conclusión natural de la historia tras 27 años de su estreno en pantalla.

El final de Carrie en ‘And Just Like That’

Sarah Jessica Parker, de 60 años, publicó un mensaje acompañado de imágenes de ella como Carrie Bradshaw, confirmando que la tercera temporada, actualmente en emisión en Max, será el cierre de la serie.

En el texto, la actriz destacó: “(Carrie) Dominó mi corazón profesional durante 27 años. Creo que la amé más que a nadie. Sé que otros la amaron igual que yo”. “La sinfonía de todas esas emociones fue la banda sonora más grandiosa y la compañía más significativa. Por ello, mi más sincera y profunda gratitud, y mi deuda de por vida. Con todos ustedes”, añadió.

El fin de la icónica historia también fue confirmado por el showrunner, guionista y director Michael Patrick King, en un comunicado. “Y así, sin más… la narrativa del universo de Sex and The City llega a su fin. Mientras escribía el último episodio de la tercera temporada de And Just Like That…, me di cuenta de que este podría ser un excelente punto de inflexión. Junto con Sarah Jessica Parker, Casey Bloys y Sarah Aubrey, decidimos cerrar la popular serie este año con un final de dos partes y ampliamos el orden original de la serie de 10 a 12 episodios”, escribió.

“Sarah Jessica Parker y yo pospusimos el anuncio hasta ahora porque no queríamos que la palabra ‘final’ eclipsara la diversión de ver la temporada. Agradecemos profundamente a todos los espectadores que han dejado entrar a estos personajes en sus hogares y corazones durante todos estos años”, finalizó.

Una historia que cautivó a millones

‘And Just Like That’ debutó en HBO Max el 9 de diciembre de 2021 como continuación de ‘Sex and the City’, que se transmitió entre 1998 y 2004 con seis temporadas. La popular historia de la escritora neoyorquina Carrie Bradshaw también incluye dos películas.

La serie sigue a Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) en sus 50 años, explorando temas de amistad y vida moderna. El único personaje que no se unió a la secuela fue Samantha Jones, ya que la actriz que la interpretaba, Kim Cattrall, se negó.

La segunda temporada se estrenó el 22 de junio de 2023, y la renovación para la tercera se anunció en agosto de 2023, con rodaje concluido el 28 de octubre de 2024. Ahora, los fans de la historia esperan con nostalgia su final.