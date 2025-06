Actor Jonathan Joss muere tiroteado por uno de sus vecinos en San Antonio, Texas

Jonathan Joss, actor estadounidense reconocido por interpretar a John Redcorn en la serie animada King of the Hill, murió baleado. El pasado 1 de junio Joss cayó abatido frente a su domicilio en el sur de San Antonio, Texas. Según informó la Policía de San Antonio (SAPD) el sospechoso, identificado como Sigfredo Alvarez Ceja, de 56 años, era vecino del actor El sospechoso enfrenta cargos por homicidio.

El tiroteo tuvo lugar en la propiedad donde Jonathan Joss residía, la cual había sido destruida por un incendio en enero de 2025. Ese día también murieron tres de sus perros. Los oficiales encontraron a Joss, de 59 años, herido de múltiples disparos cerca de la calle. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, fue declarado muerto en el lugar por los servicios de emergencia. A Alvarez Ceja, vecino del actor, lo arrestaron a una cuadra del lugar tras huir en un vehículo.

Jonathan Joss le habría salvado la vida a su esposo

Tristan Kern de Gonzales, esposo de Joss, afirmó en una publicación de Facebook que el ataque fue motivado por homofobia. Él alegó que ambos habían enfrentado amenazas y acoso homofóbico durante dos años, incluyendo la quema de su hogar. Según Kern de Gonzales, el día del incidente, él y Joss revisaban el correo en el sitio de su antigua casa cuando Alvarez Ceja los confrontó, profirió insultos homofóbicos y abrió fuego.

“Jonathan me empujó para salvarme la vida”, escribió. Sin embargo, la Policía declaró que, hasta el momento, no hay evidencia que indique que el homicidio esté relacionado con la orientación sexual de Joss, aunque la investigación sigue en curso.

Interpetró varios personajes en series y películas

Joss, nacido en San Antonio el 22 de diciembre de 1965, era de ascendencia comanche y apache. Su carrera actoral comenzó en los años 90 con papeles en Walker, Texas Ranger y películas como True Grit y Los Siete Magníficos (2016). Su rol más destacado fue el de John Redcorn, un personaje recurrente en King of the Hill. Era una serie en la que participó desde la segunda temporada hasta la decimotercera, entre 1998 y 2009.

También interpretó a Chief Ken Hotate en cinco episodios de Parks and Recreation. Recientemente, Joss había trabajado en la voz de un personaje para el videojuego Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (2023) y estaba involucrado en la reactivación de King of the Hill, programada para estrenarse en Hulu en agosto de 2025.

El sospechoso está en una cárcel de Texas

El caso ha generado conmoción entre los seguidores del actor y la comunidad de San Antonio. Vecinos reportaron a medios locales que Joss y Alvarez Ceja mantenían una disputa de larga data, aunque no había derivado en violencia hasta el domingo. La Policía indicó que los investigadores continúan entrevistando a testigos para esclarecer los motivos del tiroteo. Alvarez Ceja permanece detenido en la cárcel del condado de Bexar.

El incendio de enero, que destruyó la casa construida por el padre de Joss en 1957, había dejado al actor en una situación vulnerable. Una campaña en GoFundMe recaudó más de 10 mil dólares para apoyarlo tras la tragedia. Joss es recordado por su legado artístico y su conexión con la comunidad.