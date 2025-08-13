AC Milan de Estupiñán oficializa el fichaje del defensor belga Koni De Winter hasta 2030

AC Milan confirmó este miércoles 13 de agosto de 2025 el fichaje definitivo del defensor belga Koni De Winter desde el Genoa en Milán, Italia, con un contrato hasta el 30 de junio de 2030, para reforzar la defensa del club en la Serie A y competiciones europeas.

Fichaje oficial de Koni De Winter

De Winter, defensor belga de 23 años, firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2030 y lucirá el dorsal número 5. “El AC Milan se complace en anunciar el fichaje definitivo de Koni De Winter, procedente del Genoa CFC”, señaló el club en su sitio web oficial.

Nacido en Amberes, Bélgica, el 12 de junio de 2002, De Winter comenzó su carrera en las categorías juveniles de Lierse y Zulte Waregem antes de unirse a la academia de la Juventus en 2018. Su debut con el primer equipo de Juventus se produjo en la UEFA Champions League contra el Chelsea el 23 de noviembre de 2021.De Winter se suma al ecuatoriano Pervis Estupiñán como nuevos fichajes.

Tras una cesión en el Empoli durante la temporada 2022-23, De Winter se consolidó en el Genoa, donde disputó 57 partidos y marcó 3 goles en dos temporadas. Su desempeño le valió una convocatoria a la selección belga en marzo de 2024, debutando en un amistoso contra Irlanda.

Un refuerzo para la defensa rossonera

Con este fichaje, el AC Milan busca fortalecer su línea defensiva para la Serie A 2025-26 y la UEFA Champions League. Koni De Winter, conocido por su versatilidad para jugar como central o lateral derecho, aporta juventud y experiencia en el fútbol italiano. Durante su etapa en el Genoa, destacó en 29 partidos de la Serie A 2024-25, con un promedio de 1.8 despejes y 1.2 intercepciones por partido.

El club rossonero, dirigido por Paulo Fonseca, finalizó la Serie A 2024-25 en el segundo puesto con 74 puntos, clasificando a la Champions League. La incorporación de De Winter se suma a los esfuerzos del AC Milan por reforzar su plantilla tras las lesiones de Pierre Kalulu y la salida de Simon Kjær en junio de 2025.

Trayectoria y proyección internacional

Koni De Winter se formó en la prestigiosa academia de la Juventus, donde disputó 12 partidos con el equipo sub-23 en la Serie C antes de debutar con el primer equipo. Su paso por el Empoli en la temporada 2022-2023 incluyó 14 apariciones en la Serie A. En el Genoa, se convirtió en titular habitual, participando en 30 partidos en la temporada 2023-24 y 27 en la 2024-2025, consolidándose como un defensor fiable.

Contexto del mercado de fichajes

El mercado de verano 2025 ha sido activo para el AC Milan, que también incorporó al mediocampista Youssouf Fofana y al delantero Álvaro Morata. La llegada de Koni De Winter responde a la necesidad de renovar la defensa, especialmente tras la salida de jugadores veteranos. El Genoa, por su parte, recibirá una suma de 10 millones de euros más variables por el traspaso.

Próximos desafíos del AC Milan

Con Koni De Winter en la plantilla, el AC Milan jugará el 17 de agosto de 2025 contra el Bari en la primera ronda de la Copa Italia. El 23 de agosto Milan se medirá a Cremonese en la primera fecha de la liga italiana.