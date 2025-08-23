COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Tenis

Abierto de Estados Unidos 2025: Todo lo que necesitas saber sobre el último Grand Slam del año

El Abierto de Estados Unidos 2025, el cuarto Grand Slam del año, se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Flushing Meadows, Nueva York, organizado por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA).
Una portada compartida por el Abierto de Estados Unidos en su cuenta en X.

Pedro Escobar

Redacción ED.

Pedro Escobar

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, en 1993. Licenciado en Ciencias de la Información, con mención en Periodismo...

[email protected]
El Abierto de Estados Unidos, conocido como el US Open, celebrará su 145ª edición en 2025, consolidándose como el torneo de tenis más antiguo del mundo, iniciado en 1881 como el Campeonato Nacional de Estados Unidos.

Este año, el evento se extenderá a 15 días, comenzando por primera vez un domingo 24 de agosto, a diferencia de su tradicional inicio en lunes, alineándose con el Abierto de Australia y el Abierto de Francia. Wimbledon permanece como el único Grand Slam de 14 días.

El torneo se jugará en 17 canchas con superficie Laykold, incluyendo los estadios principales Arthur Ashe, con techo retráctil, y Louis Armstrong

Campeones defensores y jugadores destacados

En la categoría de individuales masculinos, el italiano Jannik Sinner, actual número 1 de la ATP, defenderá su título tras vencer a Taylor Fritz en la final de 2024 con un marcador de 6-3, 6-4, 7-5.
En femeninos, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 de la WTA, buscará revalidar su corona tras derrotar a Jessica Pegula por 7-5, 7-5 en 2024.

Otros nombres relevantes incluyen a Novak Djokovic, quien aspira a lograr su 25º título de Grand Slam, un récord histórico, y a Venus Williams, que regresa al circuito a los 45 años.

Sara Errani y Andrea Vavassori defendieron su título, ganado en 2024, en un formato renovado que se jugó una semana antes, simultáneamente con las rondas clasificatorias

Formato y calendario del torneo

El US Open 2025 mantendrá el formato de 128 jugadores en los cuadros de individuales masculinos y femeninos. Los partidos masculinos se disputan al mejor de cinco sets, con un desempate en el quinto set en caso de empate a seis juegos. Las mujeres juegan al mejor de tres sets, con un desempate al primero en llegar a diez puntos en el tercer set si es necesario.

El cuadro principal arranca el 24 de agosto en el estadio Arthur Ashe, con un partido inaugural entre el local Ben Shelton y un jugador proveniente de la clasificación. 
La final de dobles mixtos se disputará el 20 de agosto, mientras que las individuales  el 6 de septiembre (femenina) y el 7 de septiembre (masculina).

Premios y cobertura mediática del Abierto de Estados Unidos

El Abierto de Estados Unidos 2025 distribuirá 90 millones de dólares en premios, el mayor monto entre los Grand Slams. De estos, 63.24 millones se destinan a los individuales, 9.56 millones a los dobles masculinos y femeninos, y 679,200 dólares a los dobles mixtos. 

En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de ESPN, ESPN2 y ABC, con transmisiones en los tres domingos del torneo. En España, los partidos se podrán seguir por Movistar Plus+, mientras que en Latinoamérica, ESPN2 y Disney+ ofrecerán la señal en vivo.

