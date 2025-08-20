COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Copa Ecuador

9 de Octubre clasifica a octavos tras superar a Técnico Universitario en La Troncal

El club 9 de Octubre venció 5-3 en penales a Técnico Universitario en La Troncal, clasificando a los octavos de final de la Copa Ecuador 2025 para enfrentar a El Nacional.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
9 de Octubre clasifica a octavos tras superar a Técnico Universitario en La Troncal
El club 9 de Octubre se clasificó a octavos de final de la Copa Ecuador.
9 de Octubre clasifica a octavos tras superar a Técnico Universitario en La Troncal
El club 9 de Octubre se clasificó a octavos de final de la Copa Ecuador.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

[email protected]

El club 9 de Octubre se convirtió en el duodécimo equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Ecuador. Lo hizo al vencer por 5-3 en penales a Técnico Universitario en el Estadio Municipal de La Troncal, Cañar, Ecuador, tras un empate 0-0.

Una definición desde los doce pasos

La serie se definió por la efectividad de los locales, con Danne González sellando el triunfo al convertir el quinto penal, mientras que Marlon Medranda falló el tercer disparo del ‘Rodillo Rojo’ al estrellar el balón en el poste.

El partido mostró un trámite equilibrado con escasas ocasiones de gol. 9 de Octubre acertó los cinco penales ejecutados por Yilmar Celedón, Wilmar Rivas, Jairo Mairondo, Elkin Chichande y Danne González. Por Técnico Universitario, convirtieron Richard Celis, Miguel Perea y Fabián Cuero, pero el error de Medranda fue decisivo.

El club 9 de Octubre se convirtió en el cuarto equipo de Serie B en clasificar a los octavos de final, donde enfrentará al vigente campeón, El Nacional, que venció 3-0 a 22 de Julio en los dieciseisavos.

Contexto del partido

El ‘Súper9’, tras superar a Deportivo Panamericana por 1-0 en la fase anterior, aprovechó su localía en La Troncal para eliminar a un equipo de la máxima categoría. Técnico Universitario, dirigido por Giovanny Cumbicus, debutó en el torneo con un equipo mixto, reservando titulares para la segunda mitad, pero no logró concretar su dominio en el marcador. Este resultado marcó la sexta eliminación de un club de Serie A en esta ronda, tras Delfín, Libertad, Mushuc Runa, Cumbayá e Imbabura.

Clasificados y próximos cruces

Con esta victoria, 9 de Octubre se une a Deportivo Santo Domingo, La Cantera de Pastaza, San Antonio y Gualaceo como representantes de categorías inferiores en los octavos de final, junto a Liga de Quito, Aucas, Emelec, Universidad Católica, Guayaquil City, Independiente del Valle y Deportivo Cuenca de la Serie A.

Este jueves, a las 19h00, en el estadio Olímpico de Ibarra, Leones FC se enfrentará a Orense en los 16avos de final. Por su parte, Liga de Portoviejo se enfrentará Macará, el miércoles 27 de agosto a las 19h30, en el estadio Reales Tamarindos.  Cuenca Jrs se medirá a Barcelona, el 28 de agosto, a las 19h00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

El duelo entre 9 de Octubre y El Nacional se disputará el 30 de agosto en el Estadio Municipal de La Troncal, con el equipo de Serie B nuevamente como local, según el formato que favorece a los clubes de menor categoría.

Importancia del torneo

La Copa Ecuador 2025 otorga al campeón un cupo como Ecuador 4 en la Copa Libertadores 2026 y la oportunidad de disputar la Supercopa de Ecuador contra el ganador de la Serie A 2025. El Nacional, defensor del título tras vencer en 2024, es favorito, pero la actuación de equipos como 9 de Octubre evidencia la competitividad del torneo. La final está programada para el 26 de noviembre en un estadio neutral.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Apnea social: cómo los fines de semana pueden afectar tu sueño y tu salud

Deshidratación: el riesgo silencioso que puede afectar tu salud

Barcelona SC recupera a Octavio Rivero para el duelo ante Vinotinto

Pamela Anderson y Liam Neeson avivan rumores de romance en promoción de The Naked Gun

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Apnea social: cómo los fines de semana pueden afectar tu sueño y tu salud

Deshidratación: el riesgo silencioso que puede afectar tu salud

Barcelona SC recupera a Octavio Rivero para el duelo ante Vinotinto

Pamela Anderson y Liam Neeson avivan rumores de romance en promoción de The Naked Gun

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Propuesta de matrimonio se vuelve viral luego de que volcán entrara en erupción en plena propuesta

Apnea social: cómo los fines de semana pueden afectar tu sueño y tu salud

Deshidratación: el riesgo silencioso que puede afectar tu salud

Barcelona SC recupera a Octavio Rivero para el duelo ante Vinotinto

Pamela Anderson y Liam Neeson avivan rumores de romance en promoción de The Naked Gun

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO