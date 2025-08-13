COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol

11 de Mayo vence a Exapromo Costa y enfrentará a Juventud Italiana en la final provincial

El club 11 de Mayo superó 1-2 a Exapromo Costa y clasificó a la final del Campeonato Provincial de Ascenso 2025, enfrentando a Juventud Italiana.
Jefferson Troya marcó uno de los goles del triunfo de 11 de Mayo ante Exapromo en San Lorenzo.
Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

El club 11 de Mayo derrotó 1-2 a Exapromo Costa este 13 de agosto de 2025 en el estadio Jocay, Manta, clasificando a la final del Campeonato Provincial de Ascenso Manabí 2025 para enfrentar a Juventud Italiana, tras ganar la serie por 1-4.

Triunfo clave de 11 de Mayo

Con un global de 1-4, tras la victoria 2-0 en el encuentro de ida en el estadio Reales Tamarindos, el equipo dirigido por Edison Méndez aseguró su pase a la final. Jefferson Troya, goleador del torneo con 14 anotaciones, abrió el marcador a los 31 minutos con un penal tras una falta de Piero Merchán.

A los 49 minutos, César Batala anotó el segundo gol de 11 de Mayo con un doble remate de pierna derecha tras un tiro de esquina cobrado por Washington Vera. Exapromo Costa descontó a los 65 minutos con un gol de Jonathan Toala, quien capitalizó un tiro libre ejecutado por Dany Villigua. A pesar del esfuerzo, Exapromo Costa no logró igualar el marcador.

Juventud Italiana, el rival en la final

En la otra semifinal, Juventud Italiana derrotó 1-0 a Liga de Portoviejo el mismo 13 de agosto en el estadio Jocay, con un gol de Maicol Valencia a los 22 minutos, logrando un global de 2-1. Este resultado clasificó a Juventud Italiana para enfrentar a 11 de Mayo en la final del Campeonato Provincial de Ascenso Manabí 2025, programada para el 21 de agosto (ida) y 24 de agosto (vuelta) en los estadios Jocay y Reales Tamarindos.

Historial reciente entre finalistas

11 de Mayo y Juventud Italiana se enfrentaron en la primera fase del torneo. En el partido de ida, el 21 de mayo de 2025 en el estadio Jocay, Juventud Italiana ganó 3-0 con goles de Maicol Valencia, Randol Solórzano y Leonardo Nazareno. En la vuelta, el 18 de junio de 2025 en el estadio Reales Tamarindos, ambos equipos empataron 1-1, con anotaciones de Jefferson Troya para 11 de Mayo y Maicol Valencia para Juventud Italiana.

Tercer puesto y proyección

Liga de Portoviejo y Exapromo Costa disputarán el tercer y cuarto lugar en partidos de ida y vuelta el 21 y 24 de agosto, según elmercuriomanta.ec. En 2024, Liga de Portoviejo se coronó campeona provincial al vencer 2-0 a La Paz, mientras Juventud Italiana obtuvo el tercer puesto tras derrotar 1-0 y 3-0 a Jipijapa FC.

Clasificados al Nacional de Ascenso

Los clubes manabitas Liga de Portoviejo, Juventud Italiana, Exapromo Costa y el 11 de Mayo están clasificados a los Play Offs Nacional de Ascenso. El cuadro universitario el año pasado llegó hasta las semifinales del torneo nacional, donde quedó eliminado en los penales ante 22 de Julio que se clasificó a la Serie B. 

