Lali Espósito sacude el mundo con su nuevo disco: ¿Qué dijo en Rolling Stone?

Lali Espósito, ícono del pop argentino, deslumbró en la portada de Rolling Stone en mayo de 2025 en Buenos Aires, Argentina, con su nuevo álbum No vayas a atender cuando el demonio llama. A sus 33 años, la cantante abraza un sonido rockero y una actitud desafiante, reafirmando su compromiso con la autenticidad, según reveló a la revista.

Lali Espósito es sinónimo de evolución. Desde sus días en telenovelas infantiles como Rincón de Luz y Floricienta, hasta convertirse en una fuerza global, la cantante de 33 años ha trazado un camino único. En su última entrevista con Rolling Stone, publicada el 5 de mayo de 2025, Lali se sinceró: “Nunca fui lo que querían de mí y no me importa”. Esta declaración define su nuevo álbum, No vayas a atender cuando el demonio llama, un giro hacia el rock que sorprendió a fans y críticos. “La coyuntura nos invitó a hacer algo más rebelde”, dijo, canalizando influencias como La Renga y Charly García.

Un disco que rompe moldes

Lanzado en abril de 2025, el álbum abre con “Lokura”, un homenaje a Pablo Villanueva, un mítico personaje de su barrio, Parque Patricios. “Era un barra de Huracán, un bombonazo mal”, contó en Luzu TV, evocando su infancia. El disco, con colaboraciones de Dillom, Duki, y Miranda!, fusiona rock, pop y punk, con guiños a clásicos como “No me dejan salir” de García. “Hay mucho guiñecito en las bases”, confesó Lali, celebrando su rebeldía. La portada, dirigida por Pablo Cerezo, refleja una estética cruda, alejada del pop tradicional, que resuena con su mensaje de resistencia.

Lali no esquiva la controversia. Su sencillo “No me importa”, estrenado en noviembre de 2024, es un himno de liberación. “Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra”, canta, ignorando críticas. Promocionó el tema recorriendo Buenos Aires en un descapotable con un megáfono, grabando un videoclip con fans en La Boca. El video, dirigido por ella y su primo Lautaro Espósito, alcanzó el #1 en YouTube Music en dos horas, pese a intentos de boicot en X. “Lejos de amedrentarme, esto me potenció”, dijo en Rolling Stone, respondiendo a ataques, incluidos los del presidente Javier Milei.

Lali es un símbolo de resistencia

“Fanático”, otro sencillo, se convirtió en un himno en marchas por la educación pública, con estudiantes de la UNA coreografiándolo en Once. Lali, distinguida por Amnistía Internacional por su apoyo a la comunidad LGBTIQ+, respondió a Milei con una carta abierta en 2024, invitándolo a un show. “La asimetría de poder hace su discurso injusto”, escribió. Su música, como “33” con Dillom, explora lo oscuro y sensual, consolidándola como un ícono cultural.

Desde su debut en Teen Angels hasta llenar el estadio Vélez Sarsfield en 2023 como la primera argentina en hacerlo, Lali ha roto barreras. Su paso por La Voz Argentina y series como El fin del amor muestra su versatilidad. Con 40 millones de oyentes mensuales en Spotify, según Rolling Stone, y nominaciones al Latin Grammy, su influencia trasciende fronteras. “No quiero agradar a la industria, quiero ser yo”, dijo, rechazando mudarse a Miami.

Un legado de autenticidad

Lali Espósito no solo hace música: inspira. Su álbum, presentado en Vélez con tres shows en 2025, es una experiencia sensorial, con videoclips que incluyen a Susy Shock y Verónica Lozano. “Construyo desde el derrumbe”, afirmó en Infobae, reflejando su capacidad de transformar retos en arte. Como Madonna o Britney Spears en sus inicios, Lali redefine el pop con alma rockera, demostrando que la autenticidad es su mayor fortaleza.