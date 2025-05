La vida de John Cena cambió tras su diagnóstico de cáncer de piel

El pasado 31 de marzo, John Cena reveló en Los Ángeles, Estados Unidos, que superó dos diagnósticos de cáncer de piel tras años de exposición solar sin cuidado.

Cena, conocido por su carrera en la WWE y películas como F9, fue diagnosticado con cáncer de piel en dos ocasiones. La primera vez, durante una revisión dermatológica de rutina, le extirparon una mancha cancerígena en el músculo pectoral derecho. Un año después, en una segunda consulta, se identificó y removió otra mancha en el hombro derecho.

Cena, de 47 años, relató a People que las noticias fueron impactantes: “Ese llamada no es la que quieres recibir, porque es impredecible y no sabes cuán grave será”.

John Cena admite que era negligente al cuidar su piel

El luchador atribuyó estos diagnósticos a su negligencia en el uso de protector solar. Creció en Massachusetts, cerca de las playas de Newburyport y Salisbury, donde pasaba veranos sin protección. En sus 20 años, tras mudarse a Florida, continuó exponiéndose al sol sin cuidados, lo que aumentó su riesgo.

Tras sus diagnósticos, Cena transformó su enfoque hacia el cuidado personal. Ahora aplica protector solar de SPF 30 o superior diariamente, incluso en días nublados, y lo reaplica cada dos horas si está al aire libre. “Pasé de la negligencia a la protección total”, afirmó.

También incorporó revisiones dermatológicas regulares, destacando la importancia de la detección temprana. Su dermatólogo, a quien agradeció por su apoyo, lo guió durante el proceso, asegurándole que no estaba solo.

Cena, quien luce cicatrices visibles en el pecho y hombro, las describe como “puntos blancos” que sirven de recordatorio para protegerse. Estas marcas son visibles en sus apariciones en la WWE, donde continúa su gira de retiro en 2025, con su última lucha programada para diciembre en Boston.

Promoción de la protección solar

En marzo de 2025, Cena se asoció con Neutrogena para la campaña Sunscreen You Can’t See, promoviendo el uso de protector solar Ultra Sheer Mineral Face Liquid SPF 70. La campaña, que aprovecha su famosa frase “You Can’t See Me”, busca normalizar el cuidado de la piel, especialmente entre hombres. Cena destacó que la detección temprana y el uso de protector solar reducen el riesgo de melanoma en un 50%, según la Skin Cancer Foundation.

El luchador, que vive en una mansión de 4 millones de dólares en Land O’ Lakes, Florida, enfatizó que el protector solar debe ser un hábito diario, como cepillarse los dientes. “Tomar unos segundos para protegerte puede salvarte la vida”, dijo, instando a chequeos regulares y protección contra rayos UV.

Contexto del cáncer de piel

El cáncer de piel es el tipo de cáncer más común en Estados Unidos, afectando a 1 de cada 5 personas antes de los 70 años, según la Skin Cancer Foundation. La exposición a rayos UV es la principal causa, y cinco quemaduras solares duplican el riesgo de melanoma.

La detección temprana eleva la tasa de supervivencia a un 99% para este tipo de cáncer. La campaña de Cena busca concienciar sobre estos riesgos, especialmente en regiones soleadas como Florida.