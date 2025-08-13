La Universidad Nacional de Chimborazo abre convocatoria para más de 50 docentes en diversas especialidades

La Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) avanza en la búsqueda de nuevos profesionales para fortalecer su equipo académico. Según informó la misma institución, se requieren más de 50 docentes en distintas áreas del conocimiento. La convocatoria incluye facultades como educación, lingüística, ciencias políticas, salud e ingeniería, lo que refleja el interés por ampliar y diversificar su oferta académica.

La universidad llama a profesionales interesados a presentar su hoja de vida y formar parte del proceso de selección para el Personal Académico No Titular bajo contratos de servicios ocasionales. Los interesados deben postularse antes de las 20:00 horas del jueves 14 de agosto. Esta fecha marca un plazo límite para presentar la documentación correspondiente y formar parte del proceso riguroso de selección.

La Universidad Nacional de Chimborazo destaca la importancia de esta convocatoria para promover la investigación, docencia y el desarrollo profesional en las distintas facultades. Las vacantes disponibles se distribuyen entre la Coordinación de Competencias Lingüísticas, la Facultad de Ciencias de la Educación Humana y Tecnologías, Ingeniería, Ciencias de la Salud y Ciencias Políticas y Administrativas.

Universidad Nacional de Chimborazo: Vacantes disponibles y requisitos

El número de vacantes para cada área refleja las necesidades específicas de la universidad. Para la Coordinación de Competencias Lingüísticas se ofertan 4 plazas; en la Facultad de Ciencias de la Educación Humana y Tecnologías existen 6 vacantes; Ingeniería cuenta con 14; Salud registra 26 y Ciencias Políticas y Administrativas ofrece 4 puestos. Cada convocatoria garantiza la incorporación de talento con sólidos perfiles profesionales. Además, la Universidad Nacional de Chimborazo insiste en la meritocracia y el cumplimiento de rigurosos estándares para su personal académico.

Respecto a los requisitos, el personal ocasional debe encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y poseer al menos un grado de maestría en áreas relacionadas con la especialidad requerida. También deben superar las pruebas de selección que establezca la institución y presentar todos los documentos legales necesarios. En cuanto al personal de apoyo académico, el requisito mínimo es un título de tercer nivel dentro del área vinculada. También deben aprobar los procesos meritocráticos y presentar la documentación legal pertinente.

Proceso de postulación para las vacantes ofrecidas

Los profesionales interesados en formar parte de la Universidad Nacional de Chimborazo deben ingresar al Sistema Informático de Gestión del Talento Humano de la UNACH (https://app.unach.edu.ec:4450/). Allí, registrarán y actualizarán su información personal y profesional. Este paso es fundamental para asegurar una postulación válida y efectiva dentro del proceso. El sistema permite cargar documentos escaneados como cédula actualizada, títulos universitarios registrados en SENESCYT, certificados de experiencia laboral y docencia, capacitación profesional y publicaciones académicas indexadas. </p>

Por ello, se recomienda a todos los aspirantes preparar esta documentación para agilizar su postulación. La universidad subraya que la convocatoria ofrece una oportunidad importante para quienes buscan desarrollarse en la docencia universitaria. “Nos encontramos en la búsqueda de profesionales comprometidos que deseen apoyar la misión educativa de nuestra institución”, afirmó un vocero oficial del alma máter.