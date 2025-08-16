COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Eliminatorias Mundial 2026

La Tri cerrará Eliminatorias sin jugadores invitados, confirma Sebastián Beccacece

El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, confirmó que no volverá a utilizar sparrings ni invitados, priorizando microciclos juveniles antes de los partidos contra Paraguay y Argentina.
Beccacece anuncia microciclos con juveniles en reemplazo de sparrings en Ecuador
El director técnico Sebastián Beccacece anunció este viernes 15 de agosto de 2025 que la selección de Ecuador no volverá a convocar sparrings ni jugadores invitados en los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, tras las críticas recibidas en anteriores listas.

Una decisión tras la polémica

Durante sus primeros meses al frente de la Tricolor, Beccacece convocó a jóvenes como Yaimar Medina, Keny Arroyo y Darwin Guagua, quienes debutaron con la selección antes de hacerlo con su club, Independiente del Valle. Esta práctica generó cuestionamientos en el medio futbolístico nacional, al considerar que se priorizaba la experiencia internacional sobre el rodaje en primera división.

Ante esa situación, el técnico argentino fue categórico: “Ya no habrá invitados ni sparrings. Haremos un microciclo con juveniles, algunos mayores si nos dan los equipos”, declaró frente a los medios. Con ello, busca cerrar el ciclo eliminatorio con un plantel más consolidado y preparado en su totalidad en el entorno local. El anuncio marca un cambio de estrategia en la planificación de Ecuador, que hasta ahora había utilizado estos ensayos como parte del proceso de observación de nuevos talentos.

Microciclo confirmado en agosto

La nueva planificación contempla un microciclo entre el 26, 27 y 28 de agosto, fechas que coinciden con la paralización de la LigaPro por la jornada FIFA. Este espacio permitirá al cuerpo técnico trabajar directamente con jóvenes jugadores y mantener la competitividad del grupo sin recurrir a invitados externos.

Beccacece explicó además que la idea es optimizar los desplazamientos del equipo: “Vamos a estar más cerca del partido previo para ahorrar ese viaje (entrenar en Argentina o Paraguay tras el primer partido). Vendremos para afrontar el partido con Argentina, que cierra y que sea con un resultado favorable que deseamos”.

De esta manera, Ecuador apunta a un cierre estratégico en las Eliminatorias, donde aún restan dos partidos.

Próximos rivales de la selección

La Tri tiene dos compromisos pendientes:

  • Paraguay vs. Ecuador, el 4 de septiembre en Asunción.

  • Ecuador vs. Argentina, el 9 de septiembre en Guayaquil.

El enfrentamiento ante Argentina, actual campeona del mundo, será el examen más exigente para la Tricolor.

Un cierre sin improvisaciones

La decisión de eliminar sparrings e invitados marca un cambio significativo en la preparación de la selección ecuatoriana. Con el plan de microciclos, Beccacece busca que cada jugador convocado forme parte activa del proceso, sin figuras externas que resten cohesión al plantel. Con Paraguay y Argentina como rivales, Ecuador afronta un cierre de Eliminatorias sin espacio para la improvisación.

