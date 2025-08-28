La tiradora de Minneapolis era miembro de la iglesia atacada y fue alumna de la escuela hasta 2017

La Policía de Minneapolis confirmó este jueves que la sospechosa del tiroteo registrado durante una misa en un colegio católico, ubicado en el suroeste de la ciudad estadounidense, era miembro de la iglesia y había sido alumna de la escuela hasta 2017.

“Creemos que era una estudiante de la escuela, un miembro de la iglesia en el pasado. Su madre trabajó para la parroquia durante algún tiempo, pero no hemos visto nada específico que desencadene la cantidad de odio que ocurrió ayer”, indicó el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en declaraciones a la cadena NBC News.

El máximo responsable policial de Minneapolis explicó que el protocolo del colegio de cerrar las puertas de la iglesia una vez comenzada la misa a primera hora de la mañana evitó que la tiradora, identificada como Robin Westman, disparara desde el interior del edificio, provocando más víctimas.

Autora del tiroteo de Minneapolis dejó un manifiesto

La sospechosa, de 23 años y quien se graduó en 2017, habría compartido una serie de vídeos y escritos a través redes sociales. Estos ya han sido eliminados por el FBI. En ellos se podía ver una colección de armamento con mensajes racistas y antisemitas inscritos en ellas, como “seis millones no fueron suficientes”, en referencia al Holocausto.

En las grabaciones, la joven hablaba sobre sus pensamientos suicidas y dejó un manifiesto para su familia en el que pidió perdón por sus actos. Asimismo, aparecía con un cuaderno en las manos en el que hay escritos una serie de garabatos sin sentido en cirílico, así como nombres de asesinos en masa, entre ellos Adam Lanza, el autor de la matanza de la escuela primaria Sandy Hook de Newton, Connecticut.

Estaba en un proceso de transición de sexo

Su madre solicitó el cambio legal de nombre de la sospechosa de Robert a Robin, según consta en los documentos judiciales. Las autoridades sospechan que estaría inmersa en un proceso de transición de sexo.

En este sentido, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, advirtió en la víspera que no se tolerará ningún comportamiento de odio hacia la comunidad trans debido a estos hechos. “Debemos actuar desde el amor hacia nuestros hijos”, aseguró.

Allanamientos en Minneapolis tras la tragedia

La Policía recuperó un rifle, una escopeta y una pistola utilizadas durante el tiroteo, todas ellas compradas legalmente. Según las pesquisas, la tiradora, que no tenía antecedentes penales, habría actuado sola y todavía se desconoce su móvil. Además, no consta que Westman haya tenido enfermedades mentales.

Las autoridades han realizado cuatro allanamientos en el marco del tiroteo, que dejó dos menores de ocho y diez años fallecidos. La tiradora se quitó la vida tras el suceso.

Con información de Europa Press.