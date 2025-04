La tierra sigue cediendo en El Florón 3 y las familias temen que sus casas colapsen

El silencio que existe en El Florón 3 en las noches se ve interrumpido con los sonidos extraños que escuchan de las casas y de la tierra. Quienes viven en esta zona, temen que sus casas se desplomen por los deslizamientos de tierra.

El problema en esta zona alta comenzó hace tres años y desde entonces no han parado. La vivienda de Maritza Mendoza ha cedido al menos un metro y llora desconsoladamente por temor a que su casa se caiga mientras duermen. «En las noches, mientras dormimos, se escucha el sonido de los horcones (de madera). Sentimos que la casa se mueve», comentó entre lágrimas.

Mendoza lleva más de 35 años viviendo en el sector y dijo que en este invierno la tierra de la colina ha cedido más. “Cuando llueve, toda el agua pasa por aquí», comentó al mostrar la parte baja de su casa de madera. En la vivienda habitan cuatro personas, entre ellos dos menores de edad y son la mayor preocupación de Mendoza. “Solo pido a Dios que podamos amanecer con bien”, expresó, tras una pausa profunda por su llanto.

Víctor Sánchez, es otro de los afectados y desde hace tres años no ha podido regresar a su casa porque en el terreno se formaron ondulaciones y las paredes colapsaron. Recordó que inicialmente recibió ayuda de arriendo por seis meses, pero luego fue olvidado por las autoridades. Actualmente vive con su esposa, dos hijos y un nieto en un terreno prestado por un sobrino, pero este fue vendido y ya no sabe a dónde ir. “Cuando veo mi casa, lloro. Esto no estaba así hace tres años”, expresó.

Anny Cruzatte asegura que su casa ha cedido al menos un metro, el terreno se ha ido hundiendo y en las noches escucha el sonido de la tierra. «Todas las paredes y los muros (de hormigón) están partidos», señaló, al mostrar el estado de su casa. Aseguró que está dispuesta a dejar su vivienda, pero por ahora no lo ha hecho porque no tiene a dónde ir. Ella vive con sus dos hijos (uno con discapacidad) y su esposo.

El número de familias afectadas en El Florón aumentó

Jhon Quimis, presidente del Consejo Barrial El Florón, recordó que el problema comenzó hace tres años y, a pesar de las advertencias a las autoridades, no se han tomado medidas efectivas para mitigar los riesgos. En el 2022, el número de familias afectadas eran 16, pero ahora la cifra subió a 19 y cree que podría haber más.

Esto, porque además de El Florón 3, otras zonas como El Florón 2, El Florón 4, y El Florón 6 han reportado problemas. En El Florón 2, por ejemplo, los sedimentos han arrastrado dos árboles de ceibos, mientras que en El Florón 6, las paredes del estadio se han cuarteado por el deslizamiento de la tierra.

Quimis señaló que la construcción de la ruta El Choclo ha contribuido al problema al alterar el flujo natural del agua y los sedimentos. “Hemos informado a las autoridades, pero no se ha hecho nada”, afirmó. Recalcó que los afectados enfrentan otras dificultades, pues varios de ellos han abandonado sus hogares, pero siguen recibiendo cobros por servicios como agua potable. De hecho, en El Florón 3, desde hace más de dos meses ya no reciben el servicio porque hasta las tuberías de agua se han deteriorado.

La mañana de este martes 8 de abril, un técnico del Municipio de Portoviejo realizó una inspección y se prevé que este miércoles se haga otra visita para realizar una evaluación. Según Quimis, estas visitas no sirven de mucho. “Vienen, hacen un informe, pero todo queda ahí”, lamentó. Los afectados exigen al municipio terrenos temporales o definitivos para reubicarse y construir sus viviendas, así como la suspensión de cobros por servicios.

Proyecto habitacional lleva tres años esperando

Desde el 2022 se anunció la reubicación para las familias afectadas en El Florón 3, del barrio Fátima y de la calle Che Guevara, donde se presentó un problema similar. Las casas iban a ser construidas por el Ministerio de Desarrollo y Vivienda (Miduvi), pero el Municipio de Portoviejo debía otorgar un terreno. El proyecto no se concretó.

El alcalde Javier Pincay, ha informado que ya dispuso un terreno en la parroquia Picoazá para que el Miduvi ejecute el proyecto de viviendas para alrededor de 50 familias afectadas.