La temperatura comienza a bajar en las madrugadas de Portoviejo

El clima comienza a cambiar en Portoviejo, con madrugadas más frescas. Y aunque en los negocios las ventas se concentran en estos días en los uniformes escolares, los propietarios ya se alistan para la temporada de “frío”.

En el almacén El Panameño las colchas de “piel de bebé” se exhiben y ya hay personas preguntando precios.

La temperatura en Portoviejo

Carlos Mina, técnico de la estación Lodana del Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi), informó que la temperatura máxima registrada en este mes de abril ha sido de 33,5 grados los días 6, 7, 19, 21 y 23. La temperatura mínima llegó a 22,2 grados los días 11 y 17 de abril. El promedio en este mes ha sido de 23 grados.

El 21 de abril fue el último día con registro de lluvias. Desde el 22 no ha habido precipitaciones en Portoviejo.

Este mes, la precipitación máxima llegó a 40,2 milímetros de agua por metro cuadrado, el jueves 10 de abril, según datos de la misma estación del Inamhi.

Hay variaciones atmosféricas

Jéssica Chávez, especialista en cambio climático en Portoviejo, dijo que si bien en el caso específico de la provincia de Manabí se han registrado recientemente variaciones atmosféricas significativas, con lluvias intensas y persistente, se ha iniciado o percibido una sensación térmica más moderada, a pesar de que las temperaturas del mar continúan elevadas.

Señaló que este fenómeno puede explicarse por el efecto de afloramiento o “upwelling”, donde los vientos empujan las aguas superficiales cálidas hacia mar abierto, permitiendo el ascenso de aguas más frías desde las profundidades. No obstante, cuando los vientos no son lo suficientemente fuertes o persistentes, este proceso puede no generarse con intensidad, lo que permite que las aguas cálidas permanezcan en la superficie por más tiempo.

Dijo que a esto se suma la inercia térmica del océano, es decir, su capacidad de almacenar calor. “El agua tiene una mayor capacidad calorífica que el aire, lo que significa que puede absorber y retener calor por más tiempo. Por ello, incluso si el ambiente comienza a refrescarse, el mar puede tardar días o semanas en reflejar ese cambio de temperatura”, explicó.

La madrugadas comienzas a enfriarse

Chávez indicó que, según patrones climáticos históricos, se espera que en las próximas semanas se establezca la estación seca, que normalmente comienza entre abril y mayo. Esto iniciaría con mañanas y noches más frescas, marcando un cambio gradual en el comportamiento atmosférico de la región.

En las madrugadas de Portoviejo ya se siente un poco de frío y hay neblina en el cerro. Esto ha motivado a los ciudadanos a sacar sus abrigos y colchas.