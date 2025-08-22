La Subzona de Policía Manabí registra un incremento de 263 muertes violentas en este 2025

La Subzona de Policía Manabí registra un incremento de 263 muertes violentas en lo que va de 2025, alcanzando un total de 769 casos hasta el 21 de agosto. Esto, frente a los 506 reportados en el mismo período durante el año 2024. Así lo informó Wladimir Acurio, jefe de la Subzona Manabí, quien destacó que los distritos de Manta y Portoviejo concentran la mayoría de estos crímenes, con 319 y 218 casos respectivamente.

Entre ambos distritos suman un total de 537 muertes violentas. El oficial señaló que el 98% de estas muertes se atribuyen a la violencia criminal. Esta se desata principalmente por disputas entre bandas delictivas identificadas en Manta, donde dos grupos rivales, cuyos líderes ya están identificados, protagonizan enfrentamientos. A nivel nacional, Manabí cuenta con dos distritos priorizados que son el Distrito Portoviejo y también el Manta, Montecristi y Jaramijó.

Varios detenidos en la Subzona Manabí

El aumento de la violencia ha llevado a reforzar las labores de inteligencia y operativos policiales. Como parte de las estrategias de prevención del delito, la Policía ejecuta operativos en los límites provinciales. Uno de los más destacados fue el operativo Apolo 21, realizado en Portoviejo y otros cantones, que resultó en la detención de más de 20 personas. También permitió la incautación de armas de fuego, dinamita, droga y otras evidencias.

Asimismo, se logró la captura de tres presuntos extorsionadores en Jipijapa liderados por una persona que coordinaba actividades criminales desde la cárcel El Rodeo. En Jaramijó, se detuvo a un prófugo de Esmeraldas, buscado por asesinato. Acurio enfatizó que estas acciones buscan desarticular redes criminales y reducir la incidencia de delitos en la provincia.

El objetivo es disminuir las cifras

Destacó que también se han recuperado vehículos y decomisado municiones como parte de los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana. Los operativos se intensifican en los distritos priorizados, donde se concentra la mayor actividad delictiva. El incremento de la violencia en Manabí refleja un desafío significativo para las autoridades, que enfrentan la creciente influencia de bandas criminales en la región.

La Policía Nacional continúa trabajando en estrategias de prevención y respuesta, con el objetivo de disminuir las cifras de muertes violentas y recuperar el control en las zonas más afectadas. Las autoridades instan a la ciudadanía a colaborar con información que permita fortalecer las investigaciones y desmantelar las estructuras delictivas en la provincia. (17)