Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Educación

La Sierra y Amazonía: 1,8 millones de estudiantes se preparan para el inicio del año escolar en Ecuador

A menos de dos semanas del regreso a clases, el Ministerio de Educación publica el calendario escolar para los 1,8 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía.
2 minutos de lectura
La Sierra y Amazonía: 1,8 millones de estudiantes se preparan para el inicio del año escolar en Ecuador
El primer trimestre inicia en septiembre y termina en diciembre.
El primer trimestre inicia en septiembre y termina en diciembre.
El primer trimestre inicia en septiembre y termina en diciembre.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El 1 de septiembre de 2025, aproximadamente 1,8 millones de estudiantes de la Sierra y Amazonía regresan a clases. El Ministerio de Educación establece un calendario con 200 días lectivos para el año escolar 2025-2026. Este nuevo período académico se dividirá en tres trimestres y culminará el 26 de junio de 2026.

Este calendario escolar rige para las más de 6.700 instituciones educativas del régimen Sierra y Amazonía. La planificación busca organizar las actividades académicas y administrativas del ciclo lectivo. Los estudiantes recibirán una formación continua, con períodos de evaluación bien definidos.

Estructura del año lectivo

El año escolar se organiza en tres trimestres. Cada trimestre tiene un período de evaluación específico. La planificación garantiza el cumplimiento del total de 200 días de clases. El primer trimestre inicia en septiembre y termina en diciembre. El segundo trimestre se extiende de enero a marzo, y el tercero, de abril a junio.

La distribución de los días busca equilibrar la carga académica. El calendario escolar incluye los feriados nacionales. Así, se asegura el respeto a las festividades. Las escuelas y colegios se ajustan a estas fechas.

Detalles y evaluaciones

El Ministerio de Educación también precisó las fechas de evaluaciones. Las evaluaciones finales y supletorias se realizarán después del último día de clases. La autoridad educativa busca que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades.

Las clases de recuperación para los exámenes supletorios se desarrollarán tras la finalización del año regular. Esto brinda a los estudiantes la oportunidad de aprobar las materias pendientes. Las fechas exactas para estos procesos se comunicarán por cada institución.

 

