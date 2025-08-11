COMUNIDAD POR USD 1
Servicios

La Prefectura de Manabí espera los permisos para poner a funcionar el helicóptero

El prefecto Leonardo Orlando, aseguró que ha hablado con la Policía Nacional para que el helicóptero pueda brindar apoyo.
El helicóptero de la prefectura fue adquirido en el 2013 y tiene alrededor de tres años sin volar.
El helicóptero de la prefectura fue adquirido en el 2013 y tiene alrededor de tres años sin volar.
La Prefectura de Manabí contratará a un piloto para poner a funcionar el helicóptero que lleva varios años sin volar. La aeronave fue adquirida en el año 2013 con una inversión de 659 mil dólares.

En ese entonces, se indicó que el helicóptero serviría para el traslado de las autoridades de la provincia y del país, especialmente cuando se trate de alguna emergencias.

El prefecto Leonardo Orlando, informó que la aeronave está en proceso de mantenimiento.Se compraron las palas, todo lo que es el equipo”, señaló Orlando. En el Sistema Oficial de Contratación Pública, existe un proceso para el mantenimiento preventivo y correctivo, con un presupuesto referencial de 27.421,13 dólares.

El proceso fue subido al portal, el pasado 27 de julio del 2025 y es el único que consta en el sistema de Compras Públicas.

El helicóptero ha estado varios años sin funcionar

El prefecto indicó que el helicóptero no ha estado operativo por los permisos de aeronavegabilidad, lo cual están realizando todos los trámites. Así mismo, con el tema del seguro, mantenimiento, alquiler de espacio para el helicóptero. “Nos faltan un par de requisitos. El último es la contratación de un profesional piloto, que sería el último paso”, señaló.

Orlando recalcó que han hecho “enormes esfuerzos para lograr financiar esta repotenciación del helicóptero con el cambio de sus palas. “Lo hemos hecho de manera responsable con la mayor oportunidad posible”. Anunció que el mantenimiento está en la recta final y prevé que en este mes de agosto concluir todos los trámites.

Con esto, el prefecto dijo que pondrán el helicóptero al servicio de la provincia, “cumpliendo con todos los requisitos legales y de seguridad aeronáutica”.

Proyectan dar apoyo a la Policía Nacional

Francisco Bravo, exconsejero del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lamentó que el Gobierno Provincial de Manabí (GPM) tenga el helicóptero tres años sin volar. “Con un mantenimiento de 112 mil dólares“, señaló Bravo, quien sugirió a la prefectura entregar la aeronave a la Policía Nacional, para que pueda realizar patrullajes aéreos.

El prefecto aseguró que ya ha hablado con la Policía Nacional para que el helicóptero pueda brindar apoyo a la institución. “Sin perjuicio de que también pueda dar apoyo a la provincia, a la prefectura en caso de necesidad”, mencionó Orlando.

El monomotor de la aeronave a pistón es marca Robinson, modelo R-44 Raven, año 2013.

