Marcela Aguiñaga critica las disputas internas en la Revolución Ciudadana tras las elecciones perdidas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, expresó su desacuerdo con las disputas internas en la Revolución Ciudadana (RC). Esto tras los resultados de la segunda vuelta electoral de abril de 2025, en la que Daniel Noboa fue reconocido como presidente del Ecuador. En declaraciones a Diario Expreso, Aguiñaga llamó a superar las controversias. A decir de ella es la única manera de evitar profundizar la polarización en el país.

“Para mí, las elecciones ya pasaron. El CNE reconoció al presidente Noboa como presidente del Ecuador. No tengo tiempo para disputas electorales”, afirmó Aguiñaga. La prefecta subrayó su intención de no alimentar discusiones que dividan al país, señalando. “Prefiero ser la oveja negra de la Revolución Ciudadana que callar mi voz y dejar que se impongan voces que no suman al fortalecimiento de la democracia”.

Marcela Aguiñaga prioriza el trabajo de su provincia

Las declaraciones de Aguiñaga se producen en un contexto de tensiones dentro de RC, tras las declaraciones del expresidente Rafael Correa. Él insiste en que hubo fraude electoral en los comicios. Noboa superó por más de un millón de votos a la candidata correista, Luisa González. En una entrevista difundida el 9 de mayo en el medio digital Ingobernables, Correa criticó a miembros de RC que reconocieron la victoria de Noboa.

Entre quienes reconocieron el triunfo de Noboa estuvieron Pabel Muñoz, alcalde de Quito, “Hay gente que se apresuró a reconocer los resultados y fue un error. Nuestra presidenta del movimiento y candidata, Luisa González, no los aceptaba aún”, afirmó Correa.

El expresidente también cuestionó a Muñoz por declarar que no hubo coordinación previa en la comunicación oficial de los resultados la noche de las elecciones. “Ella dio sus declaraciones sin que nosotros conozcamos. No hubo una reunión previa”, dijo Muñoz, a lo que Correa respondió: “El que tiene esa actitud debería irse. Pura vanidad, pura torpeza y pura deslealtad”.

Supuesto fraude en las elecciones

La dirigencia de RC ha intentado sustentar sus denuncias de fraude con un informe forense de un laboratorio europeo. Allí se señala el uso de tinta transferible en las papeletas electorales. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral desestimó la denuncia, ratificando los resultados oficiales.

El contexto electoral sigue generando fricciones en el movimiento, que enfrenta el desafío de mantener su cohesión interna tras la derrota en las urnas. Marcela Aguiñaga, una figura relevante en el Guayas, ha optado por desmarcarse de las controversias, enfocándose en los retos de su gestión. La provincia enfrenta problemas como inseguridad, desempleo y deficiencias en infraestructura, que requieren atención prioritaria.

Una imagen más conciliadora

Las declaraciones de la prefecta reflejan una postura pragmática en un momento en que la Revolución Ciudadana busca redefinir su estrategia tras los comicios. Mientras tanto, el reconocimiento oficial de Noboa como presidente por parte del Consejo Nacional Electoral cierra un capítulo en el proceso electoral, aunque las tensiones políticas persisten.

La situación pone en evidencia las divisiones dentro de uno de los movimientos políticos más influyentes del país. Esto dentro de un escenario donde la polarización sigue siendo un obstáculo para la unidad nacional. Marcela Aguiñaga, al abogar por dejar atrás las disputas, busca posicionarse como una voz conciliadora. Ella prioriza los intereses de la provincia sobre las diferencias internas del correísmo.