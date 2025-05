La Policía detiene a dos ciudadanos por tenencia de municiones en Orellana

En la vía Loreto-Coca, provincia de Orellana, Ecuador, la Policía detuvo a Jhonatan H. y Carlos P., por presunta tenencia de 675 cartuchos no autorizados. Los cartuchos los hallaron en un bus de transporte público durante un operativo de control, intensificando la lucha contra el tráfico ilícito de municiones.

En un esfuerzo por combatir la delincuencia en una de las zonas más sensibles de Ecuador, la Policía, llevó a cabo un operativo el 26 de mayo de 2025 en la vía Loreto-Coca, provincia de Orellana. Este procedimiento, enfocado en la reducción de delitos de acción pública y privada, resultó en la aprehensión de dos ciudadanos, identificados como Jhonatan H. y Carlos P. La detención se hizo por el presunto delito de tenencia de municiones no autorizadas.

El operativo se desarrolló en una de las principales arterias viales de la región amazónica, conocida por su importancia estratégica. Y lamentablemente es un corredor utilizado por grupos delictivos para el transporte de municiones. Los agentes, durante un control rutinario, inspeccionaron un bus de transporte público y descubrieron una carga significativa de 675 cartuchos. Además, se incautaron dos celulares y el vehículo fue retenido para investigaciones adicionales.

Contexto de inseguridad en Orellana

Los ciudadanos aprehendidos los pusieron a disposición de la autoridad competente para iniciar el proceso legal correspondiente. La Policía no ha revelado detalles adicionales sobre los sospechosos, respetando los protocolos de privacidad y presunción de inocencia. El hallazgo de esta cantidad de municiones ha generado preocupación en la región.

La provincia de Orellana, situada en la región amazónica de Ecuador, ha enfrentado un aumento en actividades delictivas. Estas están relacionadas con el tráfico de armas, municiones y narcóticos, debido a su ubicación estratégica cerca de fronteras y rutas de transporte. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024, Orellana registró un incremento del 15% en delitos relacionados con tenencia ilegal de armas y municiones, comparado con el año anterior.

Corredor para traficar municiones

La vía Loreto-Coca, en particular, es un corredor clave para el transporte de mercancías legales, pero también un punto vulnerable para actividades ilícitas. La presencia de grupos armados y el tráfico de municiones para actividades se tomaron la zona en los últimos años. Esto ha llevado a la Policía a intensificar los controles en esta ruta.

El hallazgo de 675 cartuchos no autorizados refuerza la necesidad de fortalecer la vigilancia en el transporte público, un medio que, aunque esencial para la movilidad de la población, puede ser explotado por redes criminales. Las autoridades no han especificado si las municiones están vinculados a un caso particular de crimen organizado. Pero la cantidad incautada sugiere un propósito más allá del uso personal. (27)