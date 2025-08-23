La Policía captura en la provincia de Los Ríos a siete personas que serían integrantes de una agrupación delincuencial

La Policía capturó a siete personas que serían parte de la agrupación criminal “Los Lobos”, los sospechosos estánrelacionados al cometimiento de delitos como secuestros y extorsión, los cuales se han registrado en el distrito de Policía Quevedo-Mocache.

Washington Chugá, jefe de la subzona de Policía Los Ríos, dio a conocer que a las 18h00 del jueves 21 de agosto, durante una operación desarrollada en el recinto Jauneche, del cantón Mocache, ejecutó la captura de siete personas. La Policía localizó a estas personas mediante trabajos de investigación, en el sector de vía a La Cruz. En esta zona, los agentes realizaron varias intervenciones, asimismo hubo una persecución, en la que los sospechosos pretendían huir. Sin embargo, la rápida acción policial permitió la captura de siete personas. Entre los detenidos se encuentran una mujer y un menor de edad, de 16 años. Según el funcionario judicial, los aprehendidos integrarían la agrupación de delincuencia “Los Lobos”.

De acuerdo a Chugá, estas personas operaban en la zona del distrito de Policía Quevedo-Mocache. Ellos se dedicaban a delitos como secuestros y extorsiones, según contó el jefe de la subzona de Policía Los Ríos.

La Policía actuó gracias a investigaciones e información ciudadana.

El funcionario policial destacó que las tareas investigativas se realizaron gracias a información ciudadana. Asegura que hubo denuncias que alertaban de las operaciones ejecutadas por los presuntos integrantes de esta estructura criminal.

Durante las intervenciones, la Policía encontró en el poder de los sospechosos varios indicios, entre estos se destacan armas de fuego y uniformes pixelados, similares a los de uso de los elementos de las Fuerzas Armadas.

Usaban uniformes parecidos a los de las Fuerzas Armadas

Chugá argumentó que los integrantes de grupos criminales usan estos uniformes para simular operativos oficiales desarrollados por las Fuerzas Armadas o incluso Policía Nacional. Dijo que de esta manera, estas personas buscan confundir a los ciudadanos para ejecutar secuestros y extorsiones. “Se ha encontrado cascos, botas, chalecos, con los cuales camuflan sus operaciones delictivas”, enfatizó Chugá.

El policía calificó esta operación como importante en la zona, ya que se mitigará en algo la incidencia de delitos como extorsión y secuestro en el distrito Quevedo-Mocache. Asimismo, instó a los ciudadanos a que denuncien estos casos para que la Policía ejecute acciones antidelincuenciales y capture a los integrantes de agrupaciones criminales.

La Policía encontró varias evidencias

Según el jefe policial, los detenidos se encuentran en manos de las autoridades de justicia para las investigaciones correspondientes. Sobre el rol de los detenidos dentro de la agrupación, Chugá indicó que aquello lo determinarán las investigaciones.

A los sujetos, la Policía les encontró los siguientes elementos que serían evidencia de sus actividades criminales: un arma de fuego tipo fusil, dos armas de fuego tipo pistola, 42 cartuchos de distinto calibre, una alimentadora tipo fusil, dos alimentadoras tipo pistola, diez terminales móviles, un uniforme pixelado (tipo militar), una camioneta reportada como robada y tres motocicletas, una de ellas reportada como robada. (04)