La Policía aprehendió a posible sospechoso del triple asesinato registrado en Jaramijó, Manabí

La Policía Nacional aprehendió a Steeven Y., presunto responsable de un triple asesinato registrado el sábado 16 de agosto en el cantón Jaramijó, en Manabí. La detención se logró tras un allanamiento en el barrio Santa Clara, parroquia Eloy Alfaro, en la ciudad de Manta. La operación, ejecutada mediante labores de inteligencia, permitió la incautación de dos vehículos y una motocicleta.

Según información proporcionada por la Policía Nacional, el sospechoso formaría parte del grupo criminal ‘Los Lobos’. El triple asesinato ocurrió en una cancha deportiva en Jaramijó, donde tres amigos resultaron baleados mientras conversaban. Los atacantes, según las autoridades, llegaron al lugar haciéndose pasar por vendedores de queso para evitar sospechas.

Triple asesinato causó conmoción en Jaramijó

Los cuerpos de las víctimas quedaron en la cancha, y el caso conmocionó a la comunidad por su violencia. El detenido, Steeven Y., ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales para su procesamiento. En lo que va de 2025, el Distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó registra 316 muertes violentas, a solo 15 de igualar las 331 reportadas durante todo 2024, con cuatro meses aún por delante.

Este incremento refleja la creciente ola de violencia en la provincia de Manabí, donde grupos criminales como “Los Lobos” han intensificado sus actividades, según informes policiales. La organización, señalada por su involucramiento en narcotráfico y sicariato, opera en varias regiones del país, contribuyendo a la inseguridad. Este grupo habría tenido que ver también con una masacre en Santo Domingo, donde siete hombres murieron.

Se busca a los demás sospechosos de este hecho

El allanamiento en Santa Clara se suma a los esfuerzos de la Policía Nacional para combatir la delincuencia organizada en Manta, una ciudad estratégica por su puerto y actividad comercial. Las autoridades han intensificado operativos en barrios considerados de alto riesgo, utilizando inteligencia para identificar a presuntos responsables de crímenes violentos.

La incautación de los vehículos y la motocicleta será clave para determinar si fueron utilizados en el triple asesinato o en otras actividades ilícitas. La situación en Manabí ha generado preocupación entre los residentes, quienes demandan mayor presencia policial y medidas para frenar la escalada de violencia.

Desafíos significativos por el crimen organizado

El caso de triple asesinato en Jaramijó se enmarca en un contexto nacional donde Ecuador enfrenta desafíos significativos por el crimen organizado. Son más de 4.500 las muertes violentas reportadas a nivel país hasta julio de 2025, según datos oficiales. La captura de Steeven Y. representa un avance en la investigación del triple homicidio, pero las autoridades continúan trabajando para esclarecer los móviles y determinar si hay más involucrados. (17)