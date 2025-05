La Paz vence 1-0 a Exapromo Costa en el arranque del Ascenso Manabí

La Paz superó 1-0 a Exapromo Costa este viernes 9 de mayo en el Estadio Colisa de Jaramijó, en el partido inaugural del Grupo C del Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí 2025, organizado por la Asociación de Fútbol de Manabí para definir al campeón provincial y los clasificados al Ascenso Nacional.

El encuentro, que marcó el inicio del Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí 2025, vio a La Paz tomar ventaja temprano. Al minuto 3, Luis Carreño de Exapromo Costa fue expulsado, dejando a su equipo con diez jugadores. Joe Vega aprovechó la superioridad numérica y anotó el único gol del partido, asegurando los primeros tres puntos para La Paz en el Grupo C.

El Grupo C también incluye a Peñarol, Los Azules, Halley Divino Niño, y New Porto FC. Este sábado 10 de mayo a las 16h00, Peñarol enfrentará a Los Azules en el Estadio Homero Andrade de Chone. El domingo 11 de mayo a las 10h00, Halley Divino Niño se medirá contra New Porto FC, completando la primera fecha del grupo.

El torneo cuenta con 24 equipos divididos en cuatro grupos, según lo establecido por la Asociación de Fútbol de Manabí (AFM). La primera fase consiste en partidos de ida y vuelta, con los tres mejores de cada grupo avanzando a la segunda ronda, donde se formarán tres grupos de cuatro equipos.

Estructura del campeonato

En la segunda fase, los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros clasificarán a los play-offs de la tercera fase. La cuarta fase será una liguilla final con cuatro equipos, que definirá al campeón provincial y los clasificados al Ascenso Nacional 2025, torneo que otorga dos cupos a la Serie B de Ecuador.

El Campeonato Provincial de Ascenso de Manabí es un torneo clave para el fútbol ecuatoriano, ya que permite a los clubes de la Segunda Categoría competir por un lugar en el fútbol profesional. En 2024 , el torneo culminó el 24 de agosto , con siete cupos otorgados a los play-offs del Ascenso Nacional . El campeón provincial también clasifica a la primera fase de la Copa Ecuador 2025 .

