La orden de captura contra Evo Morales por trata de personas sigue vigente tras un nuevo fallo judicial

El ex presidente Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, continúa enfrentando una orden de captura activa. Esto por un caso de presunta trata agravada de personas. Este viernes, un juez de La Paz suspendió temporalmente una decisión judicial previa que anulaba esa disposición y trasladaba el caso a Cochabamba. Cochabamba es el bastión político y sindical del ex mandatario.

La orden de captura sigue vigente

El juez Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió una resolución en la que ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada en el caso contra Evo Morales.

La medida se mantendrá vigente hasta que se resuelva la queja presentada por la parte interesada. Este fallo contradice la decisión tomada el miércoles por la jueza Lilian Moreno, del departamento de Santa Cruz. Ella había concedido lo que la defensa de Morales describió como “libertad irrestricta” al considerar improcedente la orden de captura. Además, la jueza Moreno había dispuesto el traslado del caso desde Tarija a Cochabamba.

Reacciones de la defensa de Evo

La resolución del juez Zabaleta ha generado controversia. El abogado Wilfredo Chávez, miembro del equipo defensor de Morales, declaró a medios locales que la decisión “no tiene valor legal”. El abogado dice que constituye una “superposición de funciones”. Aseguró que no puede dictarse una “acción de libertad sobre otra” y denunció que la medida obedece a “presiones políticas”.

“Obviamente deben darse las vías para que quede anulada esta decisión por ilegal, por inconstitucional”, señaló Chávez. El jurista advirtió sobre un posible “caos jurídico” si se desconoce el fallo de la jueza Moreno.

El caso que involucra a Morales

La orden de captura contra Evo Morales fue emitida en octubre de 2024 por la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez. Ella lo acusa de haber tenido un hijo con una menor de edad durante su presidencia. La denuncia fue confirmada por un juzgado de ese departamento. En respuesta, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Morales a inicios de 2025. Eso ocurrió tras su inasistencia a dos audiencias, en las que alegó problemas de salud.

La Justicia también dictó medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país, la anotación preventiva de bienes, el congelamiento de cuentas bancarias y la ejecución de una orden de aprehensión.

Desde entonces, seguidores de Morales han bloqueado carreteras durante 24 días para evitar su captura. El ex presidente permanece en Cochabamba, su centro de influencia sindical y política, resguardado por simpatizantes.

Impedimentos legales para postularse

Evo Morales ha manifestado su intención de postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2025. Sin embargo, enfrenta impedimentos legales que le prohíben hacerlo. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia emitió una sentencia en noviembre de 2024 que ratifica su inhabilitación para ser candidato a la presidencia o a otros cargos electivos de alto nivel. Entre esos cargo está la vicepresidencia o la presidencia de las cámaras legislativas.

Esta decisión se basa en la interpretación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, que establece un límite de dos mandatos presidenciales, ya sean consecutivos o no consecutivos. Esa decisión existe en Bolivia para evitar que una autoridad electa permanezca más de 10 años en el Poder Ejecutivo.

Un expresidente de tres periodos

Evo Morales, quien gobernó Bolivia desde 2006 hasta 2019, ya cumplió tres mandatos (2006-2010, 2010-2015, 2015-2019). Aunque en 2017 el TCP había autorizado su reelección indefinida, argumentando que los derechos políticos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos debían prevalecer sobre los límites constitucionales.

Esta decisión fue revertida por fallos posteriores. En particular, un referéndum en 2016, en el que el 51% de los votantes rechazó una reforma constitucional para permitirle un cuarto mandato. Además, existe la sentencia del TCP de 2023, reafirmada en 2024, que dejaron claro que Morales no puede volver a postularse. El fallo de 2023 establece explícitamente que un presidente no puede servir más de dos términos, y esta restricción fue ampliada en 2024 para incluir otros cargos ejecutivos y legislativos de alto rango.

Morales rechazó el fallo del juez y aseguró que se inscribirá como aspirante a la presidencia.

Respaldo popular de Evo Morales

A pesar de los impedimentos legales, Evo Morales mantiene un fuerte respaldo popular. Esto ocurre especialmente en Cochabamba, donde su figura es venerada por sectores sindicales y campesinos. Su liderazgo en el Movimiento al Socialismo (MAS) sigue siendo influyente, aunque enfrenta desafíos internos y externos.

La fractura del MAS, partido dominante desde 2006, divide a la izquierda entre el actual presidente Luis Arce, con baja intención de voto, y posibles postulaciones de Evo Morales o Andrónico Rodríguez, entre otros.