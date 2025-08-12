La OPEP eleva previsión de demanda mundial de crudo para 2026

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha revisado al alza su pronóstico para la demanda mundial de crudo el próximo año, mientras que ha mantenido sin cambios la previsión para 2025. La OPEP ha recortado ligeramente la estimación de la oferta de petróleo que bombearán en 2026 los países ajenos al cártel.

En su boletín mensual de agosto, la OPEP mantiene su previsión de que la demanda mundial de petróleo este año crecerá en 1,3 millones de barriles diarios (mbd), hasta los 105,14 mbd. El organismo ha revisado en alza en 100.000 barriles al día su pronóstico de consumo global de crudo para el próximo año. Esto lleva el valor hasta un total de 106,52 mbd, lo que implica un aumento anual de 1,38 mbd.

Esta mejora del pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 responde al mejor desempeño económico esperado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en América y Europa, así como en Oriente Próximo y África.

Lo que viene en la OPEP

Se espera que el crecimiento de la demanda de petróleo de la OCDE aumente en aproximadamente 0,2 mb/d, interanual. Esto estaría liderado por la región americana. También se prevé que, entre los países no pertenecientes a la OCDE, se prevé un aumento de la demanda de petróleo de 1,2 mb/d, liderado por la región de Asia Occidental, seguido de India y China. Hay que precisar que mb/d significa millones de barriles por día (million barrels per day, en inglés).

En cuanto a la oferta de crudo, las nuevas previsiones de la OPEP apuntan a que en 2025 la producción de países ajenos a la Declaración de Cooperación, el compromiso de los países de la OPEP y otros productores liderados por Rusia, crecerá. Se espera que sea aproximadamente en 0,8 mb/d en 2025. Esto ocurrirá hasta alcanzar un promedio de 54 mb/d. En esto no hay cambios respecto a la evaluación del mes pasado, impulsada por Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina.

Sin embargo, para 2026, la OPEP prevé que la producción de los rivales del cártel aumentará en 0,6 mb/d. Esto ocurrirá hasta alcanzar un promedio de 54,7 mb/d, lo que supone una revisión a la baja de casi 100.000 barriles diarios respecto al pronóstico anterior. Se espera que Brasil, EE.UU., Canadá y Argentina a la cabeza aumenten la oferta prevista.

El crecimiento mundial de la oferta de petróleo

De su lado, la OPEP indicó que confía en que la economía mundial mantendrá una trayectoria de crecimiento estable durante los próximos meses. Su previsión está respaldada por el sólido y consistente impulso observado en el primer semestre de 2025, según explicó la organización en su informe.

Por ello, revisó ligeramente al alza la previsión de crecimiento económico mundial para 2025, situándola en 3%, mientras mantiene para 2026 un sólido 3,1%. En concreto, mejoró su pronóstico de crecimiento para Estados Unidos hasta el 1,8% en 2025, pero mantuvo en 2,1% la proyección para 2026.

En el caso de la zona euro, la OPEP cree que el crecimiento económico se revisó al alza hasta 1,2% para 2025, manteniéndose igual para 2026. Asimismo, la OPEP elevó su pronóstico de crecimiento para China hasta 4,8% en 2025, aunque mantuvo en 4,5% el de 2026.