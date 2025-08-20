La nueva exoneración 2X2 para envíos internacionales a Ecuador entra en vigencia

El Servicio Postal del Ecuador anunció que a partir de hoy, 20 de agosto del 2025, se activará la nueva exoneración 2×2 para envíos internacionales a Ecuador.

La medida responde al Decreto Ejecutivo N.º 82 y busca beneficiar a usuarios que importan paquetería pequeña, fomentando un comercio más justo. Este cambio afecta directamente a los envíos postales con determinadas características específicas.

Según la nueva regulación, solo los paquetes postales que pesen hasta dos kilogramos y tengan un valor inferior a $2 contarán con la exoneración 2×2. En caso de superar estos límites, los envíos deberán declararse ante la aduana y se deberá pagar el impuesto correspondiente según la normativa vigente. Esta regla establece un control claro que evita abusos y mantiene el orden en las importaciones.

Exoneración 2×2 para envíos internacionales a Ecuador Vs. régimen courier 4×4

El anuncio sobre la exoneración 2×2 para envíos internacionales a Ecuador generó dudas entre usuarios sobre la continuidad del régimen courier 4×4, que permite importar paquetes hasta de 4 kilogramos y $400 pagando un arancel fijo de $20. Sin embargo, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) aclaró que esta modalidad mantiene su vigencia.

La principal diferencia entre la exoneración 2×2 para envíos internacionales a Ecuador y el régimen courier 4×4 radica en que la exoneración solo aplica a envíos postales con un valor muy limitado, enfocados en uso personal. Por el contrario, los paquetes que excedan estos límites están sujetos al pago de impuestos. Esta dualidad busca dar mayor claridad y protección a quienes realizan importaciones pequeñas.

Crecimiento exponencial de importaciones pequeñas impulsa la regulación

El Gobierno de Ecuador informó que la normativa sobre la exoneración 2×2 busca evitar distorsiones en el comercio exterior, debido al aumento del 392% en pequeños envíos entre 2020 y 2024. Este crecimiento pasó de $102,7 millones en 2020 a $502 millones en 2024. Por ello, resulta fundamental regular y equilibrar este segmento estratégico de importaciones.

Finalmente, tanto Servicios Postales del Ecuador, el Senae y el Ministerio de Telecomunicaciones defienden que la implementación de la nueva exoneración 2×2 para envíos internacionales a Ecuador busca equilibrar el mercado nacional. Además, protege intereses nacionales y ofrece reglas uniformes y claras a los usuarios que compran en línea desde el extranjero.