La Negrita del Sabor: Jazmín Zurita y su épico cambio, tras perder 100 libras

Jazmín Zurita, conocida como La Negrita del Sabor, perdió 100 libras en 6 meses tras un bypass gástrico en 2024. La influencer de 44 años comparte su transformación para motivar a sus seguidores.

Jazmín Zurita ha conquistado corazones con su carisma y ahora inspira con su transformación. La influencer ecuatoriana, famosa por sus videos de cocina, reveló en noviembre de 2024 que un bypass gástrico le cambió la vida. En una entrevista con Diario Extra, contó cómo perdió 100 libras desde mayo de 2024, pasando de 240 a 140 libras. “Me siento libre, fuerte, como nunca,” dijo, luciendo una sonrisa radiante.

Zurita, con más de 500 mil seguidores en Instagram (@lanegritadelsabor), compartió su viaje en redes. Allí también confesó que se hizo otros procedimientos estéticos previos: una abdominoplastia y una liposucción. Un video de octubre de 2024, donde baila con un vestido ajustado, se volvió viral. “¡Esto es para los que dudaron!”, escribió. Sus fans enloquecieron: “Jazmín, eres una reina, inspiras,” comentó @carlita_gye en Instagram.

Jazmín tuvo un cambio con propóstio

La decisión no fue fácil. Jazmín enfrentó años de sobrepeso que afectaron su salud y autoestima. “No podía caminar sin agotarme, también estaba enfrentando la diabetes y problemas digestivos” confesó a Extra. Tras consultar especialistas en Guayaquil, optó por el bypass gástrico, un procedimiento que reduce el estómago y altera la digestión. La cirugía, realizada en mayo de 2024, marcó el inicio de su nueva vida. “No es magia, es disciplina,” aseguró, destacando su dieta y rutinas de ejercicio.

El camino tuvo altibajos. Jazmín enfrentó comentarios negativos, donde algunos la acusaron de “tomar el camino fácil.” “La cirugía es solo una herramienta, el trabajo es mío,” respondió en un post. Además, hoy en día cuenta que muchos de sus seguidores le piden no bajar más de peso.

La recuperación tras la cirugía también trajo sus sacrificios, pues según Jazmín los primeros tres meses tenía molestias para comer junto a náuseas y vómitos. «Al principio lloraba, porque no sabía cómo manejar la situación. Sentía dolor en el pecho por intentar consumir más de lo que mi cuerpo toleraba. Con el tiempo, aprendí a respetar la saciedad”, dijo a Extra.

Más que una transformación física

Jazmín no solo cambió su cuerpo, sino su mentalidad. “Antes me escondía, ahora me amo. Todo esto es gracias a que llevo un buen control médico y sigo al pie de la letra las indicaciones. Hay cosas que la gente no sabe de mí, lo que estaba pasando dentro de mi cuerpo. Gracias a Dios, todo está normal” dijo a Extra.

Su contenido en TikTok, refleja esa confianza. En diciembre de 2024, lanzó una campaña en redes para promover la autoestima y la salud mental, inspirada en su experiencia. “Quiero que todos se sientan libres,” afirmó.