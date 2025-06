La manabita Mariana Bermúdez brilla en Telemundo con sus enseñanzas sobre salud mental y amor propio

La manabita Mariana Bermúdez, psicóloga clínica y autora del libro ‘Los terremotos del alma’, encontró en la televisión una nueva plataforma para orientar a las personas sobre salud mental y amor propio.

La oriunda de Portoviejo es parte de los expertos que participan en los principales programas de la cadena Telemundo. Se trata del matutino ‘Hoy Día’ y la revista femenina ‘Mesa Caliente’, líderes en audiencia matutina y vespertina, respectivamente.

Mariana Bermúdez está radicada en Estados Unidos

En entrevista con El Diario, Bermúdez indicó que desde hace tres años está radicada en Miami, lo que le ha permitido ser parte de estos espacios televisivos.

“Desde que me radiqué aquí, un poquito antes, colaboro en ‘Hoy Día’ y en ‘La Mesa Caliente’, que es una revista manejada por mujeres, con figuras como Myrka Dellanos. Esta revista femenina maneja temas políticos, de actualidad, pero también tienen un segmento específico acerca de psicología, en el que, gracias a Dios, me he ganado la confianza y soy la experta de ese espacio”, narró la también psicoterapeuta & LifeCoach.

Un espacio para sanar corazones

Mariana Bermúdez indicó que se siente agradecida de participar en estos espacios televisivos, a la vez que espera que sus conocimientos lleguen a quienes más los necesitan.

“Estoy muy feliz, muy agradecida de ser parte, y siempre trato de encontrar ese punto de equilibrio entre el entretenimiento y la enseñanza. Realmente me enfoco en que los televidentes tengan la posibilidad de aprender, a través de estos cortos temas, sobre sí mismos, sobre la importancia, el cuidado de nuestra salud mental, y sobre todo también las claves acerca de cómo encontrar la felicidad, que yo creo que no solamente es un derecho, sino una obligación de cada ser humano”, destacó Bermúdez.

¿Cómo llegó Mariana Bermúdez a Telemundo?

Antes de radicarse en Estados Unidos, la psicóloga visitó varias veces Telemundo gracias a su relación con Cecilia Alegría, conocida como ‘La Doctora Amor’. Según contó, en 2015, antes del terremoto en Ecuador, Alegría dio una conferencia motivacional en Portoviejo bajo el eslogan “Corazón con alma de acero”, organizada por el municipio con apoyo de la empresa de capacitación de ella y su esposo. “Ella creo se quedó muy admirada de la vitalidad de los manabitas”, comentó Bermúdez, lo que generó una amistad y una colaboración laboral.

Durante sus visitas a Miami, Mariana Bermúdez mostró su libro ‘Los Terremotos del Alma’ a los productores de Telemundo. “Cuando los productores vieron que Ecuador forma parte de espacios muy similares a los de su público, se abrió la posibilidad de que cuando venga, simplemente les visite”, explicó. Esto derivó en un espacio sostenido en ‘Hoy Día’ y ‘La Mesa Caliente’.

Tiene otros proyectos

Además de la televisión, Bermúdez sigue comprometida con su misión de psicóloga, por lo que mantiene su consultorio privado. “Las terapias psicológicas son mi misión. Ahora mismo busco llegar a más personas a través de las conferencias que doy periódicamente. En marzo tuve mi primer taller presencial en Guayaquil. En mayo realicé mi primer Mastermind llamado Renace, que fue un encuentro con mujeres de distintas ciudades de Ecuador”, dijo.

Agregó que se trató de una “espacio muy profundo, muy revelador, pero sobre todo de mucha conexión emocional. Estas mujeres tuvieron un antes y un después, donde realmente pudieron acercarse y sanar a su niña interior”. Otro de sus objetivos es celebrar un Mastermind en Miami en los próximos meses.