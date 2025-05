¿La madre del Papa León XIV es ecuatoriana como dice diario La República de Perú? aquí te contamos lo que se sabe

El 8 de mayo de 2025, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido Papa con el nombre de León XIV. León XIV se convirtió en el primer pontífice estadounidense y en el primer Papa con ciudadanía peruana.

¿Es ecuatoriana la mamá del papa?

Su madre, Mildred Martínez, es objeto de especulaciones sobre su nacionalidad. Aunque algunos medios han sugerido que era ecuatoriana. Diario República de Perú, señala que la progenitora del nuevo papa era ecuatoriana.

En redes sociales, también hay quienes indican que la madre de Prevost era hija de españoles y tenía la nacionalidad española, pero nacida en Ecuador. La información disponible indica que era hija de inmigrantes españoles nacida en Nueva Orleans, Estados Unidos.

El origen de los rumores

Tras la elección del Papa León XIV, crecieron los rumores de su madre, Mildred Martínez, era ecuatoriana. Estos rumores se basaban en la similitud del apellido «Martínez» con apellidos comunes en Ecuador y presuntos contactos con diversas fuentes. Sin embargo, no existen fuentes oficiales que confirmen esta información.

Información disponible sobre Mildred Martínez

Los medios estadounidenses indican que Mildred Martínez, la mamá del Papa era hija de inmigrantes españoles nacida en Nueva Orleans, Estados Unidos. Se graduó de la Universidad DePaul en 1947 con una licenciatura en bibliotecología y más tarde obtuvo una maestría en educación.

Mildred Martínez ya falleció

La mamá del Papa trabajó como bibliotecaria en varias instituciones, incluyendo la Holy Name Cathedral, la Von Steuben High School y el Mendel Catholic Prep. Allí también estudió y enseñó a su hijo. Además, fue presidenta de la Altar and Rosary Society de su parroquia, St. Mary of the Assumption, en el sur de Chicago. La mamá del Papa León XIV falleció en 1990 y era una ferviente católica con dos hermanas monjas.

La nacionalidad

No existen registros oficiales ni declaraciones de la familia que confirmen que Mildred Martínez tenga alguna conexión con Ecuador. La información disponible por ahora indica que su origen era estadounidense, con ascendencia española.

Papa americano

Este 8 de mayo de 2025, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue electo Papa con el nombre de León XIV, convirtiéndose en el primer pontífice estadounidense y en el primer Papa con ciudadanía peruana. Además, es el segundo papa del continente Americano, ya que Francisco fue sudamericano y León XIV es norteamericano y sudamericano.