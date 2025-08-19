La MotoGP más rápida de la historia será subastada. Este es el millonario costo

La KTM RC16, la MotoGP que alcanzó un récord de velocidad de 366,1 km/h, será subastada por RM Sotheby’s. El precio estimado podría superar los 350.000 euros (408.122 dólares). Dicha velocidad la alcanzó en el Gran Premio de Italia de 2023 pilotada por Brad Binder. Se trata de la motocicleta más rápida en la historia de MotoGP y busca un comprador millonario capaz de adquirir una pieza única del motociclismo de élite.

La KTM RC16, utilizada por el equipo Red Bull KTM Factory Racing, estableció el récord en el circuito de Mugello, Italia, durante la temporada 2023. Con ello superó cualquier otra velocidad registrada en una carrera de MotoGP y hasta la actualidad esa marca es imbatible. Según RM Sotheby’s, su exclusividad radica no solo en su historial, sino también en sus características técnicas avanzadas.

La MotoGP es de fibra de carbono

La moto cuenta con un motor de cuatro cilindros que gira a 18 mil revoluciones por minuto (rpm), entregando 295 caballos de potencia. Además, incorpora un tren de válvulas neumáticas, una caja de cambios de seis marchas sin interrupciones, un basculante de fibra de carbono. Los neumáticos prototipo están diseñados específicamente para competición. La subasta, que se llevará a cabo en Londres, ha generado gran expectativa entre coleccionistas y aficionados del motociclismo.

“Esta KTM RC16 no es solo una máquina, es un hito en la historia de MotoGP”, afirmó un portavoz de RM Sotheby’s, según un comunicado oficial. La moto se ofrece en su configuración original de carrera, lo que la convierte en un objeto de colección único, aunque no está homologada para uso en carreteras públicas. El récord de Binder en 2023 consolidó a KTM como una de las marcas más competitivas en MotoGP. Se trata de una categoría dominada históricamente por fabricantes como Honda y Yamaha.

Victorias y podios consistentes

Desde su debut en la categoría reina en 2017, KTM ha invertido en tecnología de vanguardia, logrando victorias y podios consistentes. El Gran Premio de Italia de aquel año destacó por las condiciones óptimas del circuito de Mugello, que permitieron a Binder exprimir al máximo las capacidades de la RC16. La subasta de esta motocicleta llega en un momento de creciente interés por los objetos de colección deportiva, con precios récord en ventas de autos y motos de competición.

Los expertos estiman que el valor final podría superar las expectativas debido a la singularidad de la KTM RC16 y su lugar en la historia del motociclismo. Los interesados deberán registrarse con antelación para participar en el evento de RM Sotheby’s.