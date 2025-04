Ratifican sentencia, de cinco años de cárcel, a la exesposa de alias ‘JL’, por asociación ilícita

La justicia ratificó la sentencia en contra de la exesposa de Jorge Luis Zambrano, alias ‘JL’ 0 ‘Rasquiña’, extinto líder de Los Choneros. La mujer deberá cumplir una sentencia de cinco años de prisión por el delito de asociación ilícita. Esto tras el rechazo al recurso de apelación que su abogado presentó ante la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. La Fiscalía señaló que ella fue una pieza clave en una red que manipuló el sistema penitenciario. Esto para beneficiar a su exmarido con una reducción de pena.

La investigación comenzó tras la polémica liberación de Zambrano en 2020, cuando su condena por asesinato pasó de 20 a ocho años. Según la Fiscalía, la exesposa de Zambrano coordinaba con jueces, abogados y funcionarios del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para obtener beneficios judiciales. Evidencias como conversaciones telefónicas y seguimientos la vincularon como autora mediata. Dicha estructura delictiva la lideró laa exesposa de Rasquiña junto a Willian Joffre Alcívar, alias ‘Negro Willy’, cabecilla de Los Tiguerones.

El tribunal desestimó los argumentos de la defensa, que alegaba que su rol era únicamente el de una esposa sin conocimientos jurídicos. La corte determinó que existían pruebas suficientes para confirmar su culpabilidad por asociación ilícita. Se trata de un delito donde se involucraron también actividades como extorsión, tráfico de armas y sicariato. Además de la pena de prisión, la condenada deberá pagar una multa de diez salarios básicos (4.700 dólares).

Exesposa de ‘JL’ se desconectaba de las audiencias

A pesar de la sentencia, la exesposa de ‘JL’ no está detenida. Durante el proceso, participó en algunas audiencias de forma virtual. No obstante en varias ocasiones se desconectó sin justificación, según el expediente judicial. Las autoridades han ordenado que cumpla su condena en un centro de rehabilitación del país, aunque no se ha precisado su ubicación actual.

El caso tiene su origen en información reservada recibida por la Policía Nacional, que alertó sobre una red de ecuatorianos y colombianos dedicada a actividades ilícitas. Las investigaciones revelaron que la exesposa de ‘JL’ lideraba un grupo que no solo facilitó la reducción de pena de Zambrano. También operaba en otros delitos contra la propiedad y la seguridad pública.

Jorge Luis Zambrano, asesinado el 28 de diciembre de 2020 en un centro comercial de Manta, fue una figura central de Los Choneros, una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador. Su muerte, ocurrida seis meses después de salir de prisión, desató una ola de violencia en el país, evidenciando las pugnas internas y externas entre grupos delictivos. La condena de su exesposa arroja luz sobre las redes de corrupción que operan dentro del sistema judicial y penitenciario ecuatoriano.

Indebidos beneficios penitenciarios

Ahora, el fallo de la Corte Provincial de Guayas refuerza los esfuerzos de las autoridades por desarticular estructuras criminales vinculadas a beneficios penitenciarios indebidos. Sin embargo, la no detención de la condenada plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de cumplimiento de sentencias en casos de alto perfil.

El contexto de este caso refleja los desafíos que enfrenta Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. La infiltración de redes delictivas en instituciones públicas, como el sistema penitenciario. Esto ha sido un problema recurrente, especialmente en provincias como Guayas, epicentro de actividades de bandas como Los Choneros y Los Tiguerones. (17)