La Flaca Guerrero continúa con su lucha contra el cáncer: ‘He descubierto mi verdadera belleza’

La deportista y ex presentadora ecuatoriana María Teresa ‘la Flaca’ Guerrero, conocida por su carisma y cercanía con el público, ha vuelto a conmover a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su lucha contra el cáncer de ovarios. Con 1.7 millones de seguidores en Instagram, la Flaca compartió un mensaje emotivo acompañado de un video en el que reflexiona sobre uno de los efectos más visibles y desafiantes de su tratamiento: la pérdida de cabello.

La pérdida de cabello y el impacto en la feminidad

“Perder el pelo duele con el cáncer… sobre todo para una mujer, porque muchas veces lo ligamos a la belleza y la feminidad. Pero entendí que es parte de mi sanación. El pelo volverá… y yo ya soy más fuerte, más libre y más yo que nunca”, escribió Guerrero en su publicación del 12 de agosto.

En el video, la Flaca recordó cómo su cabello largo fue durante años su sello personal. “Extraño mi pelo largo, que incluso me permitió ser imagen de un champú y un acondicionador por más de siete años. Extraño sentirlo, peinarme, y a veces no me reconozco. Pero también entiendo que esto es parte del tratamiento, parte del camino hacia mi sanación”, expresó con sinceridad.

La flaca con un mensaje de solidaridad y motivación

Más allá de su experiencia personal, Guerrero quiso ponerse en el lugar de todas las personas que atraviesan procesos similares. “Hoy me pongo el zapato de todas esas mujeres que están allá con cáncer, hombres también, que pierden su pelo en este duro proceso. Sobre todo para las mujeres, porque muchas veces está ligado con nuestra feminidad y perderlo es difícil. Sin embargo, he aprendido a reírme de mí misma con esto. Ahora me arreglo en 2 minutos, me pongo una gorra y salgo. Es como libertad”, afirmó.

La presentadora agregó que su experiencia le enseñó a valorar más la fuerza interior que la apariencia externa: “He descubierto que la belleza no está en lo que vemos por fuera, sino en lo que somos, en lo que nos convertimos, en lo que luchamos. Ojalá algún día este mundo deje de medirnos por nuestras apariencias, porque cuando la vida te pone frente a una enfermedad como la mía, entiendes que nada de eso importa tanto”.

Actualizaciones sobre su salud y el diagnóstico

María Teresa Guerrero reveló públicamente su diagnóstico de cáncer de ovarios a principios de mayo de este año, y desde entonces ha mantenido a sus seguidores informados sobre su evolución y tratamientos. La deportista ha utilizado sus redes sociales como un espacio de transparencia, inspiración y motivación, mostrando que, incluso en los momentos más difíciles, es posible mantener una actitud positiva y resiliente.

La Flaca Guerrero, un ejemplo de resiliencia y esperanza

La Flaca concluyó su mensaje con una declaración de empoderamiento y esperanza: “Mi pelo va a crecer en algún momento. Yo ya no soy la misma, ahora soy mejor y más fuerte”. Su historia refleja no solo la lucha contra una enfermedad compleja, sino también la capacidad de transformar la adversidad en una oportunidad para el crecimiento personal y la reflexión sobre lo que realmente importa en la vida.