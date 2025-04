La Fiscalía aboga por extraditar a Ecuador al ‘comandante Willy’, uno de los jefes de ‘Los Tiguerones’

El Ministerio Fiscal abogó este jueves por extraditar a Ecuador a William Joffre A., conocido con el alias de ‘comandante Willy’, uno de los presuntos líderes de ‘Los Tiguerones’. Mientras que su defensa ha solicitado que se rechace la extradición argumentando que hay un riesgo cierto contra su vida si es entregado dado que las cárceles de ese país estarían controladas por grupos criminales que atentarían contra su vida.

En la vista de extradición celebrada por los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, el encausado, que permanece en prisión preventiva desde que fuera detenido por la Guardia Civil en Segur de Calafell (Tarragona) en octubre de 2024 atendiendo a una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades judiciales ecuatorianas, ha afirmado que de ser entregado su vida «correría peligro».

A qué le teme

Además, cargó contra el Gobierno ecuatoriano presidido por Daniel Noboa, recientemente reelegido, alegando que no es un Ejecutivo «justo» por lo que teme no ser juzgado correctamente si es entregado por España. A esto, ha sumado que las cárceles de su país «no son confiables» y que tanto él como su hermano –también detenido en la misma operación de la Guardia Civil– han sufrido amenazas por su presunta vinculación con grupos delictivos.

La fiscal del caso, en su turno de informes, y tras declinar la posibilidad de interrogar al encausado, ha explicado que los hechos que se le imputan son constitutivos de un delito de delincuencia organizada en Ecuador, que corresponde en España al de dirección de organización criminal.

Y sumó que se le vincula con grupos delictivos organizados que llevan a cabo actividades de extorsión, amenazas y tráfico de municiones y explosivos. A esto, añadió que se dan los requisitos legales para la extradición y subrayó que los hechos no han prescrito y que no es cosa juzgada.

Los hechos no están determinados

Sin embargo, su defensa, ejercida por el letrado Gonzalo Boye, explicó en su informe que el procedimiento de extradición del líder de ‘Los Tiguerones’ ha ido mutando con los meses y ha puesto el foco en que existe un decreto del presidente Noboa que califica a ese grupo criminal de «grupo participante en un conflicto armado no internacional», algo que «lleva a un escenario distinto» porque obliga a la Audiencia Nacional a un reforzamiento de la garantías que debe ser previo a la entrega.

Además, resaltó que se da una falta de determinación objetiva y subjetiva de los hechos, porque los reflejados en los primeros documentos aportados por Ecuador «ni se parecen a los incluidos en la demanda extradicional».

De hecho, explicó que Ecuador le atribuye que lidera la banda, pero confunde identidades porque tanto el extraditable como su padre se llaman igual. «A uno se le atribuye una cosa, y luego se lo atribuyen al padre… Esto repercute a la hora de determinar la doble incriminación y el principio de especialidad porque si no se delimita claramente el hecho, no se puede delimitar el alcance que tiene una entrega», aclaró.

Denuncia «tratos inhumanos y degradantes»

Por eso, insistió en que el tribunal debe requerir a Ecuador más documentación antes de valorar esa posible entrega, y debe valorar, asimismo, si existe un riesgo real de que sufra «tratos inhumanos y degradantes».

En este sentido, comentó que el contexto de Ecuador «pone los pelos de punta» porque en las prisiones muere cinco veces más gente que en España por delitos violentos en un año. «Hasta el Gobierno dice que ha perdido el control de las prisiones, que son controladas por grupos armados», ha añadido.

Por otro lado, ha atacado la figura del presidente Noboa explicando que ha realizado declaraciones –que aporta a la causa– en las que indicaría que los jueces y fiscales que no sigan la línea represiva del Gobierno contra las organizaciones criminales serán considerados cómplices.

Así, Boye ha aseverado que este tipo de declaraciones complican la posibilidad de que su defendido pudiera tener un juicio justo en caso de que sea extraditado. «Quien reclama a mi defendido es la otra parte del conflicto, y pretenden que le entregue sin garantía exterior», ha lamentado.

Lo que dice la defensa de alias ‘comandante Willy’

Por último, y antes de pedir la libertad para su defendido mientras se interesa más documentación aclaratoria a Ecuador, Boye ha comentado que hay mecanismos para objetivizar riesgos en caso de extraditarle y que esos parámetros son parecidos a los usados en valoraciones penitenciarias o en asuntos de asilo.

«El riesgo procesal a que no tenga derecho al juez natural está entre el 90 y el 95 por ciento», ha comentado, añadiendo que el riesgo de fallecimiento en custodia está entre el 60 y 70 por ciento y el de sufrir un trato inhumano entre el 75 y el 85 por ciento.

Así, ha solicitado que por el momento se suspenda el procedimiento hasta recabar más documentación, que subsidiariamente sea denegada la extradición, y que si se otorga la entrega «se requieran las garantías oportunas» a través de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos.

La detención del ‘comandante Willy’

Fue en octubre de 2024 cuando la Guardia Civil detuvo a los dos máximos responsables de ‘Los Tiguerones’, la organización considerada terrorista por las autoridades de Ecuador, en una operación junto a la Policía de este país que permitió su localización mientras hacían uso en España de documentación falsa para ocultarse de la acción de la justicia.

La operación del Servicio de Información junto con unidades de intervención del Instituto Armado para detener a William Joffre A. B., alias ‘Comandante Willy’, se desarrolló bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 1 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

A esta organización se le atribuye el asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez, quien estaba investigando el caso del asalto a un canal de televisión por parte de un comando armado y también seguía casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.

El ‘Comandante Willy’ está considerado líder de ‘Los Tiguerones’, una organización declarada terrorista en Ecuador y sobre quien pesaba una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades judiciales ecuatorianas como presunto responsable de un delito de terrorismo.

Asimismo, también se detuvo en España al considerado segundo líder de dicha organización, alias ‘Ronco’ y hermano del anterior, sobre quien constaba otra Orden Internacional de Detención.

Varios años viviendo en Cataluña

La investigación se inició tras la obtención de informaciones que indicarían que el ‘Comandante Willy’ llevaría años viviendo en Cataluña, «bajo el amparo que le proporcionaba el uso de documentación falsa y sustrayéndose de la acción de la justicia, a la vez que seguía coordinando y dirigiendo la realización de actividades terroristas por parte de su organización en Ecuador», según la Guardia Civil.

El Gobierno de Ecuador catalogó a ‘Los Tiguerones’ como organización terrorista por su capacidad de planificar y ejecutar actos de violencia indiscriminados contra la población civil, entre ellos la presunta colocación de varios coches bomba en Ecuador, que han causado numerosas víctimas mortales.

Las investigaciones abiertas apuntan a que esta organización estaría detrás del la orden para que encapuchados asaltaran el medio de comunicación ecuatoriano TC Televisión, mientras se estaba emitiendo un informativo en directo. La intención era que el Gobierno cediera en la presión policial sobre las bandas criminales del país catalogadas como terroristas.