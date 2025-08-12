La Federación Mexicana de Fútbol confirma amistoso contra Ecuador para octubre

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció que la Selección de México se enfrentará a su similar de Ecuador en un partido amistoso. El encuentro se llevará a cabo el 14 de octubre en el Estadio Guadalajara, una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

Este partido será el último de preparación que el equipo mexicano dispute en su país antes del torneo mundialista. La FMF destacó la importancia de este rival sudamericano, pues Ecuador está clasificado para el Mundial. Este amistoso permitirá a México probar estrategias y familiarizarse con el estadio.

Se prepara para el Mundial

El encuentro contra los ecuatorianos es parte de un ambicioso plan de preparación. El director deportivo de la selección mexicana, Diulio Davino, enfatizó que el amistoso contra Ecuador es una dura prueba. “Va a ser nuestro último partido de preparación aquí previo al Mundial”, afirmó Davino.

Por su parte, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, reveló que México disputará un total de 14 partidos de preparación. Estos encuentros buscan fortalecer al equipo de cara a su participación en la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio.

Entre los rivales confirmados también se encuentran Japón y Corea del Sur en septiembre, así como Colombia en octubre. Sisniega mencionó que un posible partido con Argentina en Estados Unidos aún no se confirma.

Estadio renovado y listo

Jugar en Guadalajara ofrece una ventaja estratégica para la selección mexicana. Sisniega afirmó que el equipo nacional podrá adaptarse al Estadio Guadalajara, donde disputará uno de sus partidos de la fase de grupos del Mundial. “Aquí va a ser un partido clave en el Mundial”, explicó Sisniega.

México jugará su segundo partido del grupo en este estadio el 18 de junio. Este encuentro podría definir gran parte de su clasificación a la siguiente ronda. “Es de suma importancia conocer el estadio. Estaremos también estrenando la nueva cancha”, refirió el presidente ejecutivo de la FMF.

Amaury Vergara, presidente de Chivas de Guadalajara, aseguró que el recinto está en óptimas condiciones. El estadio cuenta con remodelaciones y adecuaciones para recibir un partido de esta magnitud. “El estadio está mejor que nunca”, aseguró Vergara, quien expresó su orgullo por recibir nuevamente a la selección.

Guadalajara es una de las 16 ciudades anfitrionas del Mundial, distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá. El estadio será escenario de cuatro encuentros en total. En él se disputarán partidos de los grupos A, K y H. La selección mexicana jugará su partido inaugural en la Ciudad de México y su segundo encuentro será en Guadalajara.