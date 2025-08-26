Falleció Mohanmala, una elefanta ícono de la conservación en el Parque Nacional Kaziranga

Mohanmala, una elefanta que dedicó más de 50 años a la conservación de rinocerontes, la lucha contra cazadores furtivos y el rescate de personas durante inundaciones, falleció. Ocurrió el lunes 25 de agosto a la edad de 85 años en el Parque Nacional Kaziranga, en Assam, India. Su muerte marcó el fin de una era para los guardabosques, quienes la despidieron con una emotiva ceremonia de honores oficiales.

La elefanta Mohanmala recibió un reconocimiento póstumo reservado para héroes excepcionales. Mohanmala llegó a Kaziranga el 17 de mayo de 1970, cuando tenía aproximadamente 30 años. Desde entonces, se convirtió en una figura icónica por su valentía y fuerza, participando en innumerables operaciones para proteger a los rinocerontes de un cuerno. Es una especie amenazada por la caza furtiva.

La elefanta Mohanmala nadaba en zonas inundadas

Su determinación la hizo indispensable en patrullas contra cazadores ilegales, ayudando a preservar la biodiversidad. Este parque, se lo declaró como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Durante las crecidas del río Brahmaputra, Mohanmala demostró un valor excepcional. Capaz de nadar hasta zonas inaccesibles para embarcaciones, transportó suministros esenciales y rescató a personas atrapadas por las inundaciones.

Su habilidad para atravesar terrenos anegados fue crucial en las peores crisis, salvando vidas humanas y consolidando su legado como símbolo de servicio. El vínculo entre Mohanmala y los guardabosques de Kaziranga era profundo. Los cuidadores la describieron como una compañera leal, cuya inteligencia y disposición facilitaron operaciones complejas.

Ofrendas florales y ceremonia oficial para la elefanta

“Era más que un animal; era parte de nuestra familia”, señaló un portavoz del parque. Su longevidad, inusual para un elefante asiático, permitió que generaciones de guardabosques y visitantes la admiraran. El Parque Nacional Kaziranga, hogar de más de 2.400 rinocerontes, enfrenta constantes amenazas por la caza ilegal y los desastres naturales.

La elefanta Mohanmala contribuyó significativamente a la protección de este ecosistema, que alberga dos tercios de la población mundial de rinocerontes de un cuerno. Su trabajo ayudó a reducir la caza furtiva en la región, un problema que aún persiste, según datos del Ministerio de Medio Ambiente de India.

La ceremonia de despedida, realizada este martes 26 de agosto, incluyó ofrendas florales y un minuto de silencio. Autoridades locales y conservacionistas destacaron su legado, que inspirará futuros esfuerzos de conservación. Mohanmala, cuyo nombre significa “guirnalda de flores” en hindi, deja un vacío en Kaziranga, pero su impacto perdurará en la memoria de quienes trabajan por la protección de la fauna.