La ecuatoriana Erika Valencia triunfa en la televisión boliviana

La modelo e influencer ecuatoriana Erika Valencia se consolida como una de las figuras más destacadas de la farándula boliviana al formar parte de la segunda temporada de La Gran Batalla, el programa de talentos de Red Uno que estrenó el 18 de agosto. Con su carisma y presentaciones en la pista de baile, donde interpreta a diversos artistas, Valencia ha captado la atención del público y los jueces, marcando un nuevo hito en su ascendente carrera en Bolivia.

Valencia, quien reside en el país desde hace seis años, debutó en el programa con una interpretación de la canción Only Girl (In the World) de Rihanna, junto a la academia Dazan Company. Su actuación, transmitida el pasado lunes, generó reacciones mixtas entre los jueces, quienes elogiaron su energía. Este paso por La Gran Batalla refuerza su presencia en la televisión boliviana, tras haber participado en programas como Show de los Famosos y Sabores Bolivianos.

Un ascenso meteórico en la farándula

Desde su llegada a Bolivia, Erika Valencia ha construido una sólida base de seguidores en redes sociales, con miles de interacciones en plataformas como TikTok e Instagram. Su estilo auténtico y carismático le ha permitido conectar con la audiencia boliviana, especialmente en Santa Cruz, donde reside con su esposo, el futbolista Kevin Mina, y su hija de cuatro años. La modelo, que inició su carrera en televisión a los 14 años en Ecuador, regresó a la pantalla tras tres años de ausencia.

En una entrevista en El Mañanero el 14 de agosto, Valencia expresó su emoción por participar en La Gran Batalla: “Estoy emocionada de estar en este bello país, me siento una boliviana más”. Su presencia en el programa, que combina baile y lipsync en vivo, destaca por su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos géneros artísticos, desde salsa choque hasta pop internacional.

La morenaza que conquista la pista de La Gran Batalla

La participación de Valencia en La Gran Batalla no pasó desapercibida. La jueza Elka Meyer destacó la fuerza de su presentación, aunque señaló la necesidad de mejorar la técnica de su equipo. Por su parte, Tito Larenti, otro jurado, le aconsejó “avanzar con calma” y controlar su confianza en el escenario. A pesar de las críticas, Valencia agradeció las recomendaciones y aseguró que las tomará en cuenta: “Las seguiremos al pie de la letra”.

Además, su aparición en Sabores Bolivianos, donde compartió recetas saludables como pechuga de pollo con pasta fría, mostró otra faceta de su versatilidad. Valencia, quien se describe como “nutricionista orgánica”, promueve un estilo de vida saludable, lo que ha ampliado su influencia más allá del entretenimiento.

Proyecciones de la ecuatoriana

La Gran Batalla, producida por Red Uno, es el primer reality de este tipo en Bolivia, con un despliegue técnico que involucra a más de 300 personas. El programa, que se emite de domingo a viernes, combina la competencia de famosos con academias de baile, atrayendo a una amplia audiencia. La participación de Valencia, junto a otros 19 famosos, refleja la diversidad de talentos en esta segunda temporada. El show busca superar el éxito de su debut en marzo de 2025.

Con su carisma y dedicación, Erika Valencia no solo ha conquistado la televisión boliviana, sino que se proyecta como una figura en ascenso en el país . Su trayectoria es respaldada por una fuerte presencia digital y un enfoque profesional. Además, la posiciona como un ícono de la farándula que seguirá dando de qué hablar.