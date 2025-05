La distribución del agua potable en Portoviejo se empezó a normalizar, según Portoaguas

Las paralizaciones que ha tenido la planta de tratamiento de agua potable Cuatro Esquinas, han tenido un récord en este invierno. De febrero a abril, la empresa municipal Portoaguas contabiliza 43 paralizaciones de la planta, debido a los altos niveles de turbiedad del agua, que han alcanzado los 130 mil NTU, cuando la planta permite procesar máximo 10 mil NTU.

La última paralización de la planta ocurrió el pasado viernes 25 de marzo y esta semana el servicio de agua potable se empezó a restablecer en gran parte de la ciudad.

Víctor Vera, director de Operación y Mantenimiento de Portoaguas, informó que actualmente todos los sistemas están operativos y la planta está procesando un caudal de 3.400 metros cúbicos (m3) por hora y 400 m3 más de los tanques El Guabito, que se están distribuyendo a toda la ciudad.

“Hemos recuperado el caudal que normalmente se requiere para toda la ciudad y esperamos que el tema de lluvias mejore. Por más que no llueve en la ciudad, en la zona alta de Santa Ana sigue lloviendo en ocasiones”, precisó Vera.

El agua potable empezará a llegar a zonas altas

Para las zonas altas y alejadas, se prevé que el agua empiece a llegar desde este jueves 1 de mayo o a más tardar, este viernes. De esta manera, se tendrá el servicio restablecido en toda la ciudad.

“Tenemos que esperar que los cárcamos se llenen y que hayan las condiciones de flujo (de agua), sobre todo en la zona de San Pablo, ciudadela Briones, que son zonas que trabajan con bombeos. En el caso de Picoazá, lo mismo en El Calvario”, explicó el funcionario.

Bertha Saltos vive en la ciudadela Cevallos y la mañana de este jueves 01 de mayo aprovechó en llenar su cisterna y a lavar toda su ropa. Dijo que el agua potable se restableció, pues en los últimos días recibía el servicio solo por horas.

Rosa Chancay, recordó que en los días que no tuvo el servicio, le tocó comprar hasta agua en bidón para preparar la comida y bañarse. “En los últimos ocho días empezó a llegar el agua pero no con normalidad, solo es por horas”, comentó Chancay, quien espera que esta vez ya no haya interrupciones del servicio.

Paralizaciones de la planta es histórica

Las 43 paralizaciones que ha tenido la planta de tratamiento de agua Cuatro Esquinas es un récord histórico, pues en los inviernos de años anteriores, las paralizaciones habían alcanzado la mitad (20 máximo), señaló Vera.

Ahora, se espera que cesen las lluvias en la zona alta de Santa Ana para que los niveles de turbiedad estén dentro de los límites normales. El funcionario recalcó que por los altos niveles de turbiedad, el servicio de agua también tuvo intermitencias porque tuvieron que poner en funcionamiento los pre-sedimentador que limitó el caudal de agua. Sin embargo, estos inconvenientes han sido solucionados, precisó.