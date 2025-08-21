COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Justicia

La Corte Nacional de Justicia promueve reformas a la Ley de Extradición

Con esta propuesta, Ecuador refuerza su marco jurídico para la extradición, alineándose con estándares internacionales y respondiendo con mayor rapidez a delitos transnacionales.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La Corte Nacional de Justicia promueve reformas a la Ley de Extradición
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) subraya que esta ley promueve la justicia y la cooperación internacional con un enfoque moderno y efectivo.
La Corte Nacional de Justicia promueve reformas a la Ley de Extradición
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) subraya que esta ley promueve la justicia y la cooperación internacional con un enfoque moderno y efectivo.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) remitió a la Asamblea Nacional un proyecto para actualizar la Ley de Extradición, vigente desde el año 2000. Este avance busca adaptar la legislación a los cambios constitucionales y a las nuevas realidades del mundo penal y la cooperación internacional.

La actualización se sustenta en la necesidad de modernización legal ante los retos actuales. Refleja los avances en materia penal y normativa interna, incorpora también las innovaciones tecnológicas surgidas en los últimos 25 años. Además, atiende el crecimiento de la delincuencia organizada transnacional, fortaleciendo las herramientas legales para enfrentarla con mayor eficacia y transparencia.

Ley de Extradición: adaptación constitucional y avances tecnológicos

Asimismo, el proyecto de la Ley de Extradición responde directamente a los cambios introducidos en la Constitución ecuatoriana. Toma en cuenta el desarrollo de mecanismos internacionales de cooperación internacional en materia penal, imprescindibles para procesar delitos que trascienden fronteras.

En un video publicado en la cuenta oficial de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en X, la institución destacó que la propuesta incluye elementos que permiten enfrentar las nuevas modalidades de delincuencia utilizando tecnologías modernas y sistemas actualizados, lo que representa un salto cualitativo frente a la ley anterior.

Incorporación de la voluntad ciudadana y casos recientes

El documento legal también incorpora la voluntad expresada en el referéndum 2024, que aprobó la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos. Este cambio ya se implementó con la extradición de Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la organización criminal ‘Los Choneros’, quien fue enviado a Estados Unidos el 20 de julio del 2025 para enfrentar la justicia.

La Ley de Extradición contempla novedades importantes como la resolución clara de casos activos y pasivos, un glosario con definiciones precisas, fases detalladas para el proceso y requisitos estrictos para solicitudes formales.

Fortalecimiento legal y respuesta global

Con esta propuesta, Ecuador refuerza su marco jurídico para la extradición, alineándose con estándares internacionales y respondiendo con mayor rapidez a delitos transnacionales.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) subraya que esta ley promueve la justicia y la cooperación internacional con un enfoque moderno y efectivo.

La actualización de la Ley de Extradición representa un esfuerzo crucial para el país, que busca afrontar desafíos actuales con una legislación sólida que protege la soberanía y garantiza procesos justos, beneficiando la seguridad jurídica y el cumplimiento efectivo de la ley.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Álvaro Uribe reapareció tras su liberación y aseguró que ganarán “tranquilamente” las elecciones presidenciales de Colombia en 2026

Conoce el Google Pixel 10 Pro Fold: diseño innovador y potencia con procesador Tensor G5

La Corte Nacional de Justicia promueve reformas a la Ley de Extradición

Gobierno de Ecuador crea Mesa de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales

Estás son las 10 mejores empresas de Ecuador en atraer y fidelizar el talento en 2025, según el ranking de Merco

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Álvaro Uribe reapareció tras su liberación y aseguró que ganarán “tranquilamente” las elecciones presidenciales de Colombia en 2026

Conoce el Google Pixel 10 Pro Fold: diseño innovador y potencia con procesador Tensor G5

La Corte Nacional de Justicia promueve reformas a la Ley de Extradición

Gobierno de Ecuador crea Mesa de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales

Estás son las 10 mejores empresas de Ecuador en atraer y fidelizar el talento en 2025, según el ranking de Merco

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Álvaro Uribe reapareció tras su liberación y aseguró que ganarán “tranquilamente” las elecciones presidenciales de Colombia en 2026

Conoce el Google Pixel 10 Pro Fold: diseño innovador y potencia con procesador Tensor G5

Gobierno de Ecuador crea Mesa de Asistencia Técnica y Cooperación Internacional para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales

Estás son las 10 mejores empresas de Ecuador en atraer y fidelizar el talento en 2025, según el ranking de Merco

Alianza Lima vence 2‑1 a Universidad Católica de Ecuador en Quito y avanza a cuartos de la Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO