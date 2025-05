La concejal que denuncia desde adentro con historia en las calles

La voz de Liliana Silva resuena en el salón del Concejo Cantonal de Santo Domingo como un eco incómodo, insistente y necesario para la fiscalización política. Tiene 24 años y una mochila cargada de historia política que no le pertenece en edad, pero sí en convicción. La Concejal de Unidad Popular (UP) surgió de las entrañas de la cooperativa Carlos Ruiz Burneo, un barrio con muchas necesidades del occidente de la ciudad. Desde ahí ha heredado una bandera que no tiembla en alzarse contra el poder. Y eso lo refleja en el Concejo Cantonal, donde resulta incomoda porque no calla, no aplaude y cede cuando cree que es debido.

Su discurso siempre está cargado de frases que tienen que ver con las luchas sociales, exigencias populares y demandas no atendidas. Un linaje ideológico que me hace recordar a referentes del desaparecido Movimiento Popular Democrático, hoy encarnado por UP. Pero Silva, lejos de evadir señalamientos, los asume como una medalla: “No estoy sola”, dice, “mi fuerza siempre ha estado afuera, con la gente”. Así empieza esta conversación, con una política joven que incomoda al poder no solo por lo que dice, sino por lo que representa para la fiscalización política local.

¿De dónde nace esta posición crítica y diferente en el Concejo Cantonal?

Mi accionar dentro del Consejo Municipal sí responde a esa formación política que he tenido desde los 17 años, porque yo inicié dentro de los espacios de organizaciones sociales, y ahí siempre nos enseñaban que deben primar los principios. En su momento lo hacíamos desde las organizaciones sociales, con las marchas, con ruedas de prensa, con plantones; y ahora que estamos en un espacio de elección popular, también lo hacemos porque sabemos que la organización y la lucha de la gente son las que pueden hacer que se logren varias reivindicaciones. Y eso lo ha demostrado la historia.

¿Y esto de poner contra las cuerdas a la administración municipal qué resultados ha dado?

Desde la concejalía, en la fiscalización política, llevo ya 36 procesos. Ha habido cosas que me parece que no han sido correctas y que es necesario fiscalizar. Porque, de hecho, he recogido las denuncias de la ciudadanía. No es que me he inventado un proceso de fiscalización, más bien he buscado que estos procesos nazcan desde la propia gente, que me ha señalado que hay que revisarlos y, por ende, lo hemos hecho. Los más fuertes en fiscalización son los dos exámenes especiales que tenemos ingresados en la Contraloría, el primero, por los $5 millones de compensación que se entregaron a los transportistas. En su momento, fui muy crítica y dije que eso era parte de una propuesta demagógica que no se podía sostener en el tiempo.

Y, como ven, el tiempo nos ha dado la razón: el pasaje gratuito se eliminó porque era algo que no se podía sostener y las compensaciones, al final, fueron entregadas de manera irregular. El otro examen especial es respecto a los $2 millones que se entregaron a la consultora Lutoxa por la modernización del catastro predial urbano. Hace poco nos notificaron al correo electrónico que la Contraloría ha iniciado el proceso de auditoría a EP Const, porque es la empresa a la que se le delegó esa competencia. Y otro que ya está en la Contraloría es la fiscalización por la utilización de los carros del Cuerpo de Bomberos en la última campaña política. También me han contestado, por correo electrónico, señalando que iniciarán un proceso de auditoría y de fiscalización como corresponde.

¿No se siente sola en estas acciones? Porque usted ha venido a pregonar que no solamente es levantar las manos y decir aprobado o a favor. Hemos visto a otros concejales uniéndose a las voces críticas, pero se percibe que otro grupo le da la espalda.

Siempre he sido bastante clara en señalar que soy un voto dentro del Consejo Municipal. No soy de la línea política de ninguno de los colegas concejales ni del Alcalde, porque soy de Unidad Popular, partido en el cual ya tengo una militancia de seis años. Entonces, dentro de la composición del Consejo Municipal, efectivamente estoy sola, porque soy un voto y soy una voz. Pero mi fuerza siempre ha estado afuera, con la gente y con las organizaciones sociales.

Con ellos hemos venido enfrentando, luchando y levantado la voz cuando se debe.

Cuando hay cosas que son positivas hemos actuado con coherencia y votado a favor. Porque no es un tema personal de Liliana Silva contra el Alcalde, sino más bien es el tema de una Concejal que busca la ficalización política a aquellas cosas que considera que están mal. Al final del día, los entes de control y la justicia son los que van a determinar lo que corresponda. Siempre he insistido en que actúen con independencia y que no incidan temas económicos o políticos en estos procesos, porque eso haría que la administración siga empañada en posibles hechos de corrupción.

Menciona su paso por la FESE y otras organizaciones sociales. ¿Siempre fue así desde el colegio? ¿Enfrentaba las discusiones con puntos de vista incómodos, divergentes…?

Sí, porque, de hecho, vengo de un sector popular; mi madre igual sigue viviendo ahí. Vengo de la cooperativa Carlos Ruiz Burneo, que está cerca del Plan de Vivienda. Y en ese espacio siempre vi muchas necesidades. Entonces, desde muy pequeñita me fui dando cuenta de la problemática que tiene la población de Santo Domingo y también del país, porque tuve una dirigencia a nivel nacional con quienes compartíamos espacios políticos y con compañeros de diferentes provincias. Desde ahí me fui dando cuenta que hay muchas cosas por resolver y que se necesita de un cambio profundo y radical en el sistema en el que estamos.

Siempre he sido una persona crítica, una persona frontal, y desde muy pequeña he estado buscando soluciones para esas problemáticas. Cuando vivía en mi barrio, siempre buscaba reunir y organizar a los vecinos para pelear, por ejemplo, por el asfaltado de la vía, que lastimosamente hasta ahora no lo tenemos, porque no ha habido la voluntad política de los administradores de turno para hacerlo. Y así con un sinfín de necesidades.

Como mujer, dentro del Concejo ¿ no se ha sentido un poco disminuida o a veces opacada por esa figura masculina, empezando desde el Alcalde?

He sido muy crítica en señalar que, en el Concejo Municipal, en varias ocasiones, sí se ha ejercido violencia política. Porque cuando uno es crítica, irreverente y no agacha la cabeza, se presenta un tema de confrontación que a veces se rebasa y ya se convierte en violencia política. No solo ha sido hacia mí, también hacia otras concejalas cuando han ejercido su derecho a opinar, hablar y levantar su voz. Recuerdo cuando saqué un cartel de protesta porque no estaba de acuerdo con que se le entregue una condecoración a una política que, en realidad, es parte de un movimiento que negó la universidad para Santo Domingo.

Y, como joven, opté por protestar y ahí sentí más de cerca la violencia política. Esta radica en cosas como que te interrumpan, que te quieran callar, que te digan “vaya a aprender a legislar”. Son frases que, si se analizan, forman parte de esa violencia, como diciendo que este es un espacio solo para hombres, como ha sido históricamente.

¿Cuál es su siguiente paso en la política? Siempre en sus redes sociales le dicen “la futura alcaldesa de Santo Domingo”. ¿Ha pensado en esa posibilidad?

(Risas) Creería que llegará un momento en que el pueblo y los sectores populares puedan alcanzar ese espacio en la Alcaldía de Santo Domingo. Creo que las mujeres jóvenes de los sectores populares también merecemos participar en esa lid electoral, sobre todo, para demostrar que podemos planificar la ciudad en función de los intereses de los sectores populares.

¿Tiene asesores externos?. Por ahí siempre la veo con Marcelo Rivera. Creo que es quien le apoya en algunos temas ¿verdad?

De hecho, Marce… En temas judiciales, sobre todo, en temas legales. Compartimos desde que estábamos en la FESE, porque él era el asesor jurídico. Somos muy cercanos. Siempre hemos trabajado con confianza y porque considero que es uno de los abogados que nunca se vende, sino que también tiene principios de honestidad. Con Marcelo hemos estado en algunos temas de las acciones de protección que hemos presentado.

Aquí cuento con mi equipo: tengo un analista, un asistente y el resto de los asesores externos. Les digo que no están aquí en el Municipio, porque no podemos meter a más personas. Eso no es correcto porque se configura como nepotismo.

Y es importante porque muchas veces uno desconoce de algunas cosas y para eso está la gente que se encuentra alrededor nuestro, para asesorarnos.

Así es. Creo que ha logrado desde este espacio de la concejalía acertar. Hemos tenido aciertos en política, en temas legislativos, de fiscalización política, porque justamente tenemos algo clave: escuchamos a la gente, visitamos los barrios, recogemos esas necesidades y luego las plasmamos en un proceso de fiscalización política o en un proyecto de ordenanza, que ya corresponde al tema legislativo. Y, además, mis asesores son la gente, no solo los abogados o ingenieros, sino el pueblo de afuera.

¿A qué pensadores ha estudiado? ¿A quién lee? ¿Quién le inspira?

Estoy terminando de leer un libro de Eduardo Galeano, que se llama Las venas abiertas de América Latina. Es un libro muy interesante, donde nos explica realmente el proceso que ha tenido América Latina frente a estas grandes potencias imperialistas, como Estados Unidos y otras. También explica cuál ha sido el papel que ha jugado Estados Unidos para tener todo lo que tiene, que realmente ha sido el sometimiento de otros pueblos, principalmente los de América Latina, por la riqueza que tenemos en minerales, petróleo, etc. Muchas veces, todo lo que han conseguido ha sido bajo ese sometimiento, no mediante acuerdos. Igual, el rol que jugaron los españoles cuando vinieron acá.

¿Karl Marx?

De Paulo Freire. También he leído algunos extractos de Marx y libros de algunas mujeres que representan al movimiento feminista, de diferentes contextos e ideologías, porque al final del día uno tiene que aprender a leer de todo y saber con qué te quedas y con qué no.

¿Está estudiando actualmente?

Sí, efectivamente. Igual, eso fue un proceso. Al inicio, cuando salí del colegio, estaba estudiando la carrera de Derecho en una universidad privada, porque aquí no contábamos con universidad pública. Luego vino la pandemia y, lastimosamente, toda mi familia quedó desempleada y me tocó abandonar la carrera porque ya no podíamos pagar los semestres. Después intenté estudiar en el Instituto Japón una tecnología. Luego, como vino el proceso de campaña, tuve que dejar eso e involucrarme en ese proceso. Acabo de aprobar en la Universidad Estatal Amazónica para estudiar Comunicación Social, así que posiblemente seré una colega de ustedes, los periodistas. No estoy pensando vivir de la política, sino que a futuro me gustaría incursionar bastante en el periodismo y generar noticias aquí en Santo Domingo.

¿Se considera referente de la juventud santodomingueña?

Bueno, eso ya lo tendrían que decir los jóvenes. No me gustaría jactarme de ese título, pero lo que sí he visto es el cariño y la admiración que tiene la juventud por el hecho de haber nacido desde un proceso como dirigente estudiantil de un colegio y ahora ser concejal del cantón.

Hace unos días escuché en un restaurante a unos chicos que hablaban de los títulos profesionales a nivel de los políticos. Mencionaban al expresidente Guillermo Lasso y usted apareció ahí. Están muy interesados en este tema. ¿Qué opina al respecto?

Claro, me parece importante. No solo es por mostrar un perfil magnífico hacia la ciudadanía, hay que prepararse. Pero también es un tema personal: tener un título para luego afrontar otras cosas. Es evidente que la población exige que los políticos tengan un alto perfil profesional. Pero también les digo que no es solo eso, porque ya hemos tenido políticos con muchos títulos: economistas, PhD, magíster… pero al momento de accionar, vemos cómo actúan. Entonces, no solo es el título, sino el título acompañado de principios y que se vea que esa formación política está dispuesta a trabajar por la gente.

¿En sus tiempos libres a qué se dedica? ¿Qué hace?

Bueno, me encanta estar con mis mascotas. Tengo tres perritos rescatados, una gatita, otros dos perritos más. Me encantan los animales. En mi tiempo libre visito a mi mami, paso con ella y con mis hermanas. Me encanta viajar, y eso lo publico mucho en mis redes sociales . Me gusta promocionar el turismo de nuestro país, porque creo que Santo Domingo y el Ecuador tienen un potencial turístico increíble. Aprovecho mis redes para promocionar el turismo, ir a las cascadas, viajar en familia, estar con mis mascotas, leer y disfrutar de la vida.