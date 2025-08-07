La cifra de inscritos en el programa Jóvenes en Acción supera los 136.000 a nivel nacional

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) anunció que el programa Jóvenes en Acción ya cuenta con 136.983 inscritos a nivel nacional. Este mecanismo busca insertar laboralmente a personas entre 18 y 29 años, en situación de vulnerabilidad, mediante pasantías en entidades del Estado.

El proceso de inscripción, abierto desde el 4 de agosto, se extenderá hasta el 30 de agosto de 2025, y las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha lideran el número de postulaciones.

Alta demanda por las pasantías

El MIES prevé beneficiar a más de 80.000 jóvenes en esta nueva edición del programa, que contempla una duración de tres meses por participante. Los datos actualizados al 6 de agosto de 2025 muestran que tres provincias concentran el mayor número de postulantes.

La provincia de Guayas registra 52.168 inscritos, lo que representa el 38,08 % del total nacional. Le sigue Manabí, con 17.528 postulantes, equivalente al 12,79 %. En tercer lugar está Pichincha, con 12.386 jóvenes registrados, lo que constituye el 9,04 % del total.

A escala nacional, la mayoría de postulantes optó por el Ministerio de Educación, seguido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y, en menor medida, por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Las sedes habilitadas en Guayaquil, como el Espacio Integral Familiar Astillero o la Casa de Participación Juvenil de Carchi y 9 de Octubre, han registrado alta demanda. Esto ocurrió tras las fallas presentadas en la plataforma digital.

El programa Jóvenes en Acción y su funcionamiento

El programa Jóvenes en Acción prevé una inversión de 100 millones. El mecanismo forma parte de un plan gubernamental para promover la inclusión económica. El Ministerio de Educación, el MTOP y la Secretaría de Gestión de Riesgos actuarán como entidades ejecutoras. El orden de inscripción no influye en la selección de beneficiarios. La elección se realizará conforme a los criterios de elegibilidad definidos por los ministerios.

La inscripción puede realizarse de manera presencial o en línea. A pesar de los problemas iniciales con la plataforma, miles de jóvenes han completado su postulación. El MIES ha facilitado sedes presenciales para aquellos con dificultades de acceso. La masiva respuesta demuestra la importancia del programa.

Cronograma y próximos pasos

El proceso de inscripción, que se receptará hasta el 30 de agosto de 2025, es solo el primer paso. El cronograma del programa Jóvenes en Acción sigue así: en octubre de 2025 comenzarán las capacitaciones en las instituciones ejecutoras. En noviembre de 2025 se prevé el inicio de las labores y el primer pago.

Finalmente, los segundos y terceros pagos se realizarán en diciembre de 2025 y enero de 2026 respectivamente. La implementación del programa sigue su curso.