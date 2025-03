Compártelo con tus amigos:

¡Alejandra Jaramillo lo dio todo! ‘La Caramelo’ se puso en los zapatos de Shakira, cantó, bailó y robó risas en la Teletón USA 2025 por los niños.

¿Qué pasó cuando Alejandra Jaramillo, la querida ‘La Caramelo’, se subió al escenario de la Teletón USA 2025? El 22 de marzo de 2025, en Miami, la presentadora ecuatoriana se transformó en Shakira para el concurso ‘El que no canta encanta’, cantando ‘Ojos así’ con más ganas que afinación. La competencia tiene como objetivo recaudar fondos para niños necesitados, ¡y vaya que lo logró!

Alejandra Jaramillo, esa sonrisa que ilumina Univisión, dejó a todos boquiabiertos en la Teletón USA 2025. No, no porque cantara como profesional —¡eso era lo de menos!—, sino por su carisma desbordante. En el segmento ‘El que no canta encanta’, la esmeraldeña se lanzó con ‘Ojos así’, el temazo de Shakira, y aunque las notas no siempre le obedecieron, su energía y humor conquistaron al público.

Para el show, Alejandra Jaramillo se lució con un traje árabe que gritaba “Shakira style”. Con el abdomen al aire y movimientos de cadera que hipnotizaron, la presentadora demostró que el esfuerzo vale más que la perfección. La escenografía, llena de detalles orientales, le dio el toque mágico. En Instagram, ella misma posteó: “¡Me divertí como nunca! Gracias por el apoyo, esto fue por los niños”.

La noche tuvo un giro divertido: ‘La Caramelo’ compitió con su novio, el influencer Beta Mejía, y otros colegas de Univisión. Aunque Beta se llevó el trofeo, ‘La Caramelo’ se robó el show con su entrega. “Perder no importa cuando es por una causa tan linda”, dijo entre risas en redes. La química entre la pareja fue evidente, y el público lo celebró con aplausos y donaciones.

Alejandra Jaramillo: del Ecuador al estrellato

No es la primera vez que Alejandra brilla fuera de Ecuador. Tras la trágica pérdida de su novio, Efraín Ruales, en enero de 2021, dio un salto internacional con Siéntese quien pueda en 2022. Desde entonces, su carrera no para de crecer : eventos con famosos, pasarelas y ahora, un momento icónico en la Teletón. Comparado con su debut en Miami, este show reafirma que ‘La Caramelo’ está dejando huella en la farándula global.

La Teletón USA, que lleva años apoyando a niños con necesidades especiales, encontró en Alejandra una aliada perfecta. Su mezcla de talento, corazón y desparpajo no solo llenó de risas la noche, sino que motivó a miles a donar. “Fue un honor ser parte de esto”, cerró ‘ella ‘La Caramelo’, con la humildad que la caracteriza.

Kerlley Ponce